Kannanotto piispainkokouksen 3.6.2025 pastoraaliseen ohjeeseen 

Kirkolliskokouksen päätettyä hylätä piispainkokouksen esityksen kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä ja piispainkokouksen annettua pastoraalisen ohjeistuksen vihkimistä tai siunaamista pyytävien samaa sukupuolta olevien parien kohtaamisesta seurakuntatyössä tahdomme lausua seuraavaa.

Ensiksi, korjaamme harhaanjohtavan väitteen, jonka mukaan kirkko ei olisi tehnyt päätöstä samaa sukupuolta olevien vihkimistä koskevassa asiassa. Tämä ei pidä paikkaansa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin on usean kerran päättänyt, että kirkon avioliittokäsitystä ei muuteta. Viimeksi kirkolliskokouksen täysistunto päätti asiasta 8.5.2025, kun piispainkokouksen esitys ja sitä puoltava lakivaliokunnan mietintö kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä hylättiin.

Väärän tiedon jakaminen on lopetettava. Kirkolla on voimassa oleva käsitys avioliitosta, jonka mukaan avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Tämä kanta on ilmaistu selkeästi muun muassa kirkolliskokouksen hyväksymässä Kristinopissa, johon esimerkiksi rippikouluopetuksen on kirkkojärjestyksen mukaan perustuttava.

Toiseksi, antamalla pastoraalisen ohjeen, jossa annetaan ymmärtää samaa sukupuolta olevien kirkollisen avioliittoon vihkimisen olevan hyväksyttyä ja jopa suotavaa, piispainkokous ylittää toimivaltansa ja toimii vastoin kirkkojärjestystä, kirkon ylimmän päättävän elimen päätöksiä sekä – mikä pahinta – vastoin Raamatun selkeää sanaa.

Piipainkokouksen päätöksen hyväksyneet piispat rikkovat piispan lupauksensa: ”Minä N.N. lupaan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä toimittaessani N:n hiippakunnassa piispan virkaa, jonka nyt olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä, puhtaassa sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. Tahdon myös tehdä parhaani, että kaikki muutkin, sekä sananpalvelijat että sanankuulijat hiippakunnassani niissä pysyisivät ja niiden mukaan eläisivät. . . Tahdon vihkiä ja asettaa virkaan pappeja, jotka havaitaan siihen kelvollisiksi. Tahdon myös edistää maan rauhaa sekä kuuliaisuutta laillista esivaltaa kohtaan, noudattaa kaikessa kirkon lakia ja järjestystä ja vakavasti kehottaa ja velvoittaa hiippakunnan pappeja samoin tekemään.”

Kolmanneksi, piispojen antamia ohjeita, jotka ovat vastoin Jumalan sanaa, ei tule noudattaa, kuten Augsburgin tunnustuksen XVIII artiklassa kirkkoisä Augustinusta siteeraten sanotaan: ”Katolisillekaan piispoille ei pidä antaa periksi, jos he erehtyvät ja opettavat mielipiteitä, jotka ovat ohjeellisen Jumalan sanan vastaisia.”

SEKL:n, SROS:n, Sleyn, LFF:n, SLEF:n, LYRS:n, LSRY:n, STI:n, Esikoiset ry:n, Kylväjän, Paavalin synodin ja Uusheräyksen johtajat

Allekirjoittajat:

Daniel Nummela, toiminnanjohtaja, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Niilo Räsänen, varatoiminnanjohtaja, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Regina Leppänen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Ville Mielonen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Raamattuopiston Säätiö

Lauri Vartiainen, toiminnanjohtaja, Suomen Raamattuopiston Säätiö

Petri Kortelahti, julistustyön johtaja, Suomen Raamattuopiston Säätiö

Sari Mäkimattila, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Tom Säilä, toiminnanjohtaja, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Juhana Tarvainen, kotimaantyön johtaja, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Stig-Erik Enkvist, toiminnanjohtaja, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. (LFF)

Vesa Pöyhtäri, lähetysjohtaja, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. (LFF)

Olav Vikström, hallituksen puheenjohtaja, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. (LFF)

Ingvar Dahlbacka, styrelseordförande, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF)

Albert Häggblom, verksamhetsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF)

Ingemar Klemets, hemlandsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF)

Ville Väkeväinen, hallituksen puheenjohtaja, Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Jukka Paananen, lähetysjohtaja, Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Timo Laato, yhdistyksen pastori, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys ry

Elias Halminen, yhdistyksen puheenjohtaja, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys ry

Soili Haverinen, pääsihteeri, Suomen teologinen instituutti

Vesa Ollilainen, teologinen asiantuntija, Suomen teologinen instituutti

Antti Pitkäniemi, hallituksen puheenjohtaja, Esikoiset ry

Eero Nieminen, tiedotusvastaava, Esikoiset ry

Martti Leinonen, hallituksen puheenjohtaja, Lähetysyhdistys Kylväjä

Janne Aitta, va. lähetysjohtaja, Lähetysyhdistys Kylväjä

Eeva Pouke, toiminnanjohtaja, Uusheräys

Tuomo Lahtinen, varapuheenjohtaja, Uusheräys

Timo Keskitalo, puheenjohtaja, Paavalin synodi