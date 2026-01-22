  • SanansaattajaMaksumuuri

Piispa Jari Jolkkonen: naisviha on kohtuuton leima herätysliikejärjestöille 

22.01.2026

 

Kuvassa on Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Kuva Tuija Hyytinen, kirkon kuvapankki

Piispa Jari Jolkkonen arvioi Radio Dein ja Kotimaa-lehden kyselytunnilla 21.1., että kirkon tulisi suhtautua varovasti herätysliikeyhteisöjen rajoittamiseen ja antaa niiden kokoontua, jos identiteetti ei rakennu pelkän virkakysymyksen varaan. Hän sanoi myös, ettei naispappeuden vastustaminen ole synti, ja toivoi sekä kirkolta että järjestöiltä malttia vastakkainasettelun kierteen katkaisemiseksi. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vieraili 21. tammikuuta Radio Dein ja […]

Artikkeli Piispa Jari Jolkkonen: naisviha on kohtuuton leima herätysliikejärjestöille  julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: