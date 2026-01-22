-
Piispa Jari Jolkkonen: naisviha on kohtuuton leima herätysliikejärjestöille
22.01.2026
Piispa Jari Jolkkonen arvioi Radio Dein ja Kotimaa-lehden kyselytunnilla 21.1., että kirkon tulisi suhtautua varovasti herätysliikeyhteisöjen rajoittamiseen ja antaa niiden kokoontua, jos identiteetti ei rakennu pelkän virkakysymyksen varaan. Hän sanoi myös, ettei naispappeuden vastustaminen ole synti, ja toivoi sekä kirkolta että järjestöiltä malttia vastakkainasettelun kierteen katkaisemiseksi. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vieraili 21. tammikuuta Radio Dein ja […]
