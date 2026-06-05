  • SanansaattajaMaksumuuri

”Tajusin jonkin muuttuneen suhteessa Jumalaan”

05.06.2026

 

”En ihan”, vastasi Sleyn lähetysjohtaja ja Sanansaattaja-lehden päätoimittaja Ville Auvinen konfirmaation jälkeen serkulleen, joka tiedusteli, oliko hän tullut riparilla uskoon. Ville Auvinen kävi rippikoulun kesällä 1981 Turun Mikaelinseurakunnassa. Leirillä ei ollut tuttuja, sillä omat luokkakaverit olivat käyneet riparin jo edellisenä kesänä, kun taas koulun kuusivuotiaana aloittanut Auvinen meni leirille oman ikäluokkansa kanssa. – Siinä kohtaa […]

Artikkeli ”Tajusin jonkin muuttuneen suhteessa Jumalaan” julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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