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Lähetystyö jatkuu eläkeiässäkin
05.06.2026
Reija Toikka haastattelee vuosittain Keniassa Credo-projektiin osallistuvia tyttöjä, Päivi ja Martti Poukka tekevät Japaniin musiikki-, lähetys- ja julistusmatkoja. Projektilähettiys on kaikille kolmelle tärkeä osa elämää. Turkulainen Reija Toikka oli Keniassa lähetystyössä vuosina 1989–2009 Sleyn ja Länsi- Suomen Rukoilevaisten yhdistyksen lähettämänä. Toikka, joka on koulutukseltaan kätilö, aloitti Keniassa vuonna 2001 Credo-projektin. Tässä projektissa hän on ollut […]
Artikkeli Lähetystyö jatkuu eläkeiässäkin julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.
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