  • SanansaattajaMaksumuuri

Lähetystyö jatkuu eläkeiässäkin

05.06.2026

 

Reija Toikka haastattelee vuosittain Keniassa Credo-projektiin osallistuvia tyttöjä, Päivi ja Martti Poukka tekevät Japaniin musiikki-, lähetys- ja julistusmatkoja. Projektilähettiys on kaikille kolmelle tärkeä osa elämää. Turkulainen Reija Toikka oli Keniassa lähetystyössä vuosina 1989–2009 Sleyn ja Länsi- Suomen Rukoilevaisten yhdistyksen lähettämänä. Toikka, joka on koulutukseltaan kätilö, aloitti Keniassa vuonna 2001 Credo-projektin. Tässä projektissa hän on ollut […]

Artikkeli Lähetystyö jatkuu eläkeiässäkin julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: