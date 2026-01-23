  • Messuyhteisö

Samu-Ville Toivonen Lahteen: ”Seurakuntaelämää varten olen opiskellut, joten tehtävä tuntuu sopivalta kutsumuksenikin kannalta”

25-vuotias graduaan valmisteleva teologian kandidaatti Samu-Ville Toivonen on valittu täksi kevääksi Sleyn Lahden messuyhteisön vastaavaksi työntekijäksi 60 % työosuudella. Kangasalta kotoisin oleva Toivonen on tutustunut Sleyn työhön jo paikallisseurakunnassa, mutta löysi kodin Sleyn messuyhteisöstä muutettuaan opintojen perässä Helsinkiin.

– Lähden työhön hyvillä tunnelmilla. Seurakuntaelämää varten olen opiskellut, joten tehtävä tuntuu sopivalta kutsumuksenikin kannalta, Toivonen kertoo.

Tehtävä, johon Toivonen tarttuu, aukesi vuoden vaihteessa pastori Markus Korrin siirtyessä Keski-Lahden seurakunnan palvelukseen. Korri on sijaistanut Lahden Lutherin kirkolla pastori Johannes Häkämiestä, joka puolestaan työskentelee Keski-Pohjanmaalla Pasi Palmun sijaisena. Palmu toimii lähetystyössä persialaismaahanmuuttajien parissa Saksassa.

– Kiitän Markusta hänen työstään Lahden messuyhteisön paimemena ja toivotan siunausta uusiin tehtäviin. Toiveemme on, että Samu-Ville työskentelisi Lahdessa koko vuoden, mutta asia varmistuu vasta keväällä, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen sanoo.

Opintojensa aikana Suomen teologisesta instituutista, STI:stä, muodostui Toivoselle tärkeä paikka. Graduaan Samu-Ville laatii teologisen instituutin perustamisesta, jonka yksi jäsenjärjestöistä myös Sley on.

– Vaivannäkö on kannattanut, niiden keskusteluiden parissa on käytetty aikaa ja se on kantanut hedelmää: on syntynyt huolella mietittyjä asiakirjoja, Toivonen analysoi gradunsa lähdemateriaalia.

Samu-Ville Toivonen työskennellyt Sley-Mediassa Vinkki-lehden toimitussihteerinä menneen vuoden ajan. Työ Vinkki-lehden parissa jatkuu Lahden tehtävien ohella. Kesällä Toivosta odottaa myös avioituminen.

