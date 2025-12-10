-
Messuyhteisö
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli selvittää pastoreiden toimintaa Porissa — 106 pappia ilmaisee tukensa messuyhteisölle
10.12.2025
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kokouksessaan 10. joulukuuta, ettei sen tietoon ole tullut sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat aihetta muuttaa tuomiokapitulin aiempaa päätöstä siitä, ettei Sley saa järjestää ehtoollisjumalanpalveluksia Porissa Esikoiset ry:n rukoushuoneella.
Tuomiokapituli ilmoittaa selvittävänsä asiaa messun toimittaneiden pappien osalta. Koska kaikki pastorit eivät ole Turun arkkihiippakunnan papistoa, siirtyy asian selvittäminen heidän osaltaan toisten hiippakuntien tuomiokapituleille.
Pidämme tuomiokapitulin ratkaisua valitettavana, mutta pastoreihin kohdistuvasta selvityksestä huolimatta Porin messuyhteisö jatkaa toimintaansa myös ensi sunnuntaina. Kannamme vastuun messuyhteisöstämme ja merkittävästä joukosta toimintaamme osallistuvia. Yhteisön koko ja sen hengellinen tarve on kiistaton. Emme voi jättää näin suurta määrää ihmisiä ilman hengellistä kotia ja ehtoollisenviettoa.
Aiemmin syksyllä yhteensä 106 pastoria antoi nimensä toimitettavaksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille tuen ilmauksena. Nimilista luovutettiin tuomiokapitulille Sleyn hallituksen ja messuyhteisön pastorin antaman vastauksen liitteenä. Nimensä listalle antaneet pastorit voisivat kutsuttaessa tulla saarnaamaan tai toimittamaan messun Porin messuyhteisössä. Lista nimistä julkaistaan nyt alla.
Markus Alajoki, pastori
Hannu Anttoora, pastori
Reijo Arkkila, pastori
Ville Auvinen, pastori
Magnus Dahlbacka, pastori
Ulf Emeleus, pastori
Stig-Erik Enqvist, pastori
Leif Erikson, pastori
Rune Fant, pastori
Allan Franzen, pastori
Sven Grankulla, pastori
Kjell Granström, pastori
Jiska Gröhn, pastori
Yrjö Haapala, pastori
Heikki Haataja, rovasti
Juha Hasanen, pastori
Martti Haverinen, pastori
Tony Heikkilä, pastori
Pekka Heiskanen, rovasti
Johan Helkkula, pastori
Kurt Hellstrand, pastori
Terho Hämeenkorpi, pastori
Ken Helmes, pastori
Heikki Holma, rovasti
Martti Huhtinen, pastori
Pekka Huhtinen, pastori
Teuvo Huhtinen, pastori
Pasi Hujanen, pastori
Albert Häggblom, pastori
Hannu Häkämies, pastori
Johannes Häkämies, pastori
Gunnar af Hällström, pastori
Ahti Iivonen, pastori
Timo Junkkaala, pastori
Sammeli Juntunen, pastori
Mattias Kaitainen, pastori
Tapani Kaitainen, pastori
Sakari Kalliomaa, pastori
Timo Keskitalo, pastori
Tomas Klemets, pastori
Juhani Koivisto, pastori
Toni Kokkonen, pastori
Petri Kortelahti, pastori
Erkki Koskenniemi, pastori
Olli Koskenniemi, pastori
Antti Kruus, pastori
Veli-Matti Kujala, pastori
Ari Kunnamo, pastori
Jarkko Kuusisto, pastori
Timo Laato, pastori
Max-Olav Lassila, pastori
Bengt Lassus, pastori
Aki Lautamo, pastori
Mika Lehtinen, pastori
Lauri Lempinen, pastori
Mikko Lempinen, pastori
Ari Lukkarinen, pastori
Esa Luomaranta, pastori
Jouko Malinen, pastori
Jukka Malinen, pastori
Markus Malmivaara, pastori
Santeri Marjokorpi, pastori
Jussi Mäkelä, pastori
Raimo Mäkelä, rovasti
Jouko N. Martikainen, pastori
Jukka Niemelä, pastori
Markku Niemelä, rovasti
Leif Nummela, pastori
Jan Nygård, pastori
Tom Nyman, pastori
Pentti Marttila, pastori
Daniel Nummela, pastori
Pasi Palmu, pastori
Lauri Parvio, pastori
Heikki Peltola, pastori
Rauno Perälä, pastori
Lasse Pesu, pastori
Esko Piiroinen, pastori
Mika Pouke, pastori
Vesa Pöyhtäri, pastori
Vesa Rasta, pastori
Keijo Rainerma, pastori
Jari Rankinen, pastori
Jukka Repo, pastori
Tuomas Rosqvist, pastori
Matti Rusama, pastori
Timo Rämä, pastori
Niilo Räsänen, pastori
Lasse Räty, pastori
Benjamin Sandell, pastori
Torsten Sandell, pastori
Peter Silferberg, pastori
Marko Sjöblom, pastori
Kristian Sjöbacka, pastori
Tom Säilä, pastori
Juhana Tarvainen, pastori
Lauri Thurén, pastori
Kristian Tienhaara, pastori
Mikko Tiira, pastori
Reino Toikka, pastori
Tuomas Toivonen, pastori
Pauli Tuohioja, pastori
Jouni Turtiainen, pastori
Marko Turunen, pastori
Lauri Vartiainen, pastori
Sakari Vuola, pastori
Ville Väkeväinen, pastori
Rune Östman, pastori
