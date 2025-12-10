Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli selvittää pastoreiden toimintaa Porissa — 106 pappia ilmaisee tukensa messuyhteisölle

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kokouksessaan 10. joulukuuta, ettei sen tietoon ole tullut sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat aihetta muuttaa tuomiokapitulin aiempaa päätöstä siitä, ettei Sley saa järjestää ehtoollisjumalanpalveluksia Porissa Esikoiset ry:n rukoushuoneella.

Tuomiokapituli ilmoittaa selvittävänsä asiaa messun toimittaneiden pappien osalta. Koska kaikki pastorit eivät ole Turun arkkihiippakunnan papistoa, siirtyy asian selvittäminen heidän osaltaan toisten hiippakuntien tuomiokapituleille.

Pidämme tuomiokapitulin ratkaisua valitettavana, mutta pastoreihin kohdistuvasta selvityksestä huolimatta Porin messuyhteisö jatkaa toimintaansa myös ensi sunnuntaina. Kannamme vastuun messuyhteisöstämme ja merkittävästä joukosta toimintaamme osallistuvia. Yhteisön koko ja sen hengellinen tarve on kiistaton. Emme voi jättää näin suurta määrää ihmisiä ilman hengellistä kotia ja ehtoollisenviettoa.

Aiemmin syksyllä yhteensä 106 pastoria antoi nimensä toimitettavaksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille tuen ilmauksena. Nimilista luovutettiin tuomiokapitulille Sleyn hallituksen ja messuyhteisön pastorin antaman vastauksen liitteenä. Nimensä listalle antaneet pastorit voisivat kutsuttaessa tulla saarnaamaan tai toimittamaan messun Porin messuyhteisössä. Lista nimistä julkaistaan nyt alla.

Markus Alajoki, pastori

Hannu Anttoora, pastori

Reijo Arkkila, pastori

Ville Auvinen, pastori

Magnus Dahlbacka, pastori

Ulf Emeleus, pastori

Stig-Erik Enqvist, pastori

Leif Erikson, pastori

Rune Fant, pastori

Allan Franzen, pastori

Sven Grankulla, pastori

Kjell Granström, pastori

Jiska Gröhn, pastori

Yrjö Haapala, pastori

Heikki Haataja, rovasti

Juha Hasanen, pastori

Martti Haverinen, pastori

Tony Heikkilä, pastori

Pekka Heiskanen, rovasti

Johan Helkkula, pastori

Kurt Hellstrand, pastori

Terho Hämeenkorpi, pastori

Ken Helmes, pastori

Heikki Holma, rovasti

Martti Huhtinen, pastori

Pekka Huhtinen, pastori

Teuvo Huhtinen, pastori

Pasi Hujanen, pastori

Albert Häggblom, pastori

Hannu Häkämies, pastori

Johannes Häkämies, pastori

Gunnar af Hällström, pastori

Ahti Iivonen, pastori

Timo Junkkaala, pastori

Sammeli Juntunen, pastori

Mattias Kaitainen, pastori

Tapani Kaitainen, pastori

Sakari Kalliomaa, pastori

Timo Keskitalo, pastori

Tomas Klemets, pastori

Juhani Koivisto, pastori

Toni Kokkonen, pastori

Petri Kortelahti, pastori

Erkki Koskenniemi, pastori

Olli Koskenniemi, pastori

Antti Kruus, pastori

Veli-Matti Kujala, pastori

Ari Kunnamo, pastori

Jarkko Kuusisto, pastori

Timo Laato, pastori

Max-Olav Lassila, pastori

Bengt Lassus, pastori

Aki Lautamo, pastori

Mika Lehtinen, pastori

Lauri Lempinen, pastori

Mikko Lempinen, pastori

Ari Lukkarinen, pastori

Esa Luomaranta, pastori

Jouko Malinen, pastori

Jukka Malinen, pastori

Markus Malmivaara, pastori

Santeri Marjokorpi, pastori

Jussi Mäkelä, pastori

Raimo Mäkelä, rovasti

Jouko N. Martikainen, pastori

Jukka Niemelä, pastori

Markku Niemelä, rovasti

Leif Nummela, pastori

Jan Nygård, pastori

Tom Nyman, pastori

Pentti Marttila, pastori

Daniel Nummela, pastori

Pasi Palmu, pastori

Lauri Parvio, pastori

Heikki Peltola, pastori

Rauno Perälä, pastori

Lasse Pesu, pastori

Esko Piiroinen, pastori

Mika Pouke, pastori

Vesa Pöyhtäri, pastori

Vesa Rasta, pastori

Keijo Rainerma, pastori

Jari Rankinen, pastori

Jukka Repo, pastori

Tuomas Rosqvist, pastori

Matti Rusama, pastori

Timo Rämä, pastori

Niilo Räsänen, pastori

Lasse Räty, pastori

Benjamin Sandell, pastori

Torsten Sandell, pastori

Peter Silferberg, pastori

Marko Sjöblom, pastori

Kristian Sjöbacka, pastori

Tom Säilä, pastori

Juhana Tarvainen, pastori

Lauri Thurén, pastori

Kristian Tienhaara, pastori

Mikko Tiira, pastori

Reino Toikka, pastori

Tuomas Toivonen, pastori

Pauli Tuohioja, pastori

Jouni Turtiainen, pastori

Marko Turunen, pastori

Lauri Vartiainen, pastori

Sakari Vuola, pastori

Ville Väkeväinen, pastori

Rune Östman, pastori