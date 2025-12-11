  • Messuyhteisö

#saankoluvan – allekirjoita avoin vetoomus Sleyn Porin messuyhteisön ehtoollisluvan puolesta

11.12.2025

 

Olet lämpimästi tervetullut allekirjoittamaan avoimen vetoomuksen Sleyn Porin messuyhteisön ehtoollisluvan puolesta. Vetoomus toimitetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin.

Allekirjoita osoitteessa www.sley.fi/saankoluvan

Jaa tietoa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #saankoluvan

Löydät Facebook-julkaisun jaettavaksesi tästä linkistä. Julkaisu löytyy myös Instagramista, X:stä ja Bluesky’stä.

Päivitys 12.12. klo 8.50: kymmenessä tunnissa vetoomukseen on annettu 583 allekirjoitusta

Päivitys 12.12. klo 14.46: vetoomuksessa rikottiin 1 000 allekirjoittajan raja

  • Martti Pyykönen

Kuva: Knivsta / Pixabay

