  • SanansaattajaMaksumuuri

Älyllistä sokeutumista vastaan

05.06.2026

 

Kirjalla on digitaalisessa maailmassakin edelleen tärkeä paikkansa välineenä, joka tuo kristinuskon ja teologian yleistajuisesti suuren yleisön ulottuville, uskovat Totuus vai tehtävä? 2 -kirjan kirjoittajat. Kesäkuussa Sley-Media julkaisee Totuus vai tehtävä? 2 -kirjan. Siinä esitetään yli kolmekymmentä kristinuskoon ja teologiaan liittyvää kysymystä, joihin vastataan yleistajuisesti ja napakasti. Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvaisen toimittama kirja on jatko-osa […]

Artikkeli Älyllistä sokeutumista vastaan julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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SanansaattajaMaksumuuri

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