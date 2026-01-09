Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (Joh. 1:14)

Ken Takakin lähettikirje 5/2025

6.12.2026

Maata Näkyvissä-festareilla

Olin marraskuussa Maata Näkyvissä-festareilla yhdessä vaimoni Anna-Kaisan kanssa. Turun matka oli samalla osana 30-vuotishääpäivän viettoa. Anna-Kaisa hoiti järjestyksenvalvojan tehtävää. Minä ”vaetavana lähettinä” juttelin tuttujen ja uusien kanssa. Sain uusia esirukousaiheita muistettaviksi. Myös tuli puheeksi terveyteni, josta moni lupasi rukoilla. Koin syvää kiitollisuutta. Luther oli hyvin ahkera rukoilija. Luterilainen ei palvo Lutheria vaan haluaa oppia oppi-isältämme, miten voi elää uskoa todeksi. Esimerkiksi Raamatun lukeminen, esirukouksen pitäminen ja armonvälineidän hoidon saaminen ovat joka kerta hoitavia hetkiä arjessamme. Lähimmäisrakkauden toteuttaminen on haastava tehtävä, ettei kristillistä hyväntahtoisuutta hyväksi käytettäisi väärin ja valhein. Armotta ei voi tuomita ketään, toisaalta ei voi antaa kenellekään väärää hyväksyntää. Todella tarvitaan Jumalan sanan viisautta.

Käännöstyö

Sleyn pastori Pasi Hujasen Matteuksen evankeliumin luentojen japaninkielinen käännösprojektini valmistuu vasta ensi vuoden alkupuolella. On löytynyt yllättävän paljon korjattavia kohtia (syy ei ole sisällössä vaan japaninkielen ilmaisuissa). Lainaan alle Pasin opetuksesta esimerkkejä.

– ” Ilmeisesti Jeesusta ei koskaan maallisen vaelluksensa aikana kutsuttu Immanueliksi, mutta kun luemme Matteuksen evankeliumikirjan viimeisen jakeen, näemme, että Jeesus eli todeksi tuonkin nimen. Eikä vain apostolien aikana, vaan kaikkina aikoina senkin jälkeen, aina maailman loppuun asti.”

– ” Matteus ei ole niinkään kiinnostunut siitä, mikä sai tietäjät liikkeelle, vaan hän haluaa kertomuksella muistuttaa meitä siitä, että heti Jeesuksen syntymän jälkeen Jumala kutsui hänen luokseen myös pakanoita. Kertomus tietäjistä on Loppiaisen vanha evankeliumiteksti ja loppiainenhan on kirkkomme lähetyspyhä.”

– ” Jumala on eri aikoina eri tavoin puhunut ihmisille. Meille tärkein johdatuksenantaja on Raamattu: luterilainen kirkko lähteekin siitä, että kaikki sellainen, joka on ristiriidassa Raamatun sanan kanssa, ei voi olla Jumalan ilmoitusta vaan sellainen on hylättävä.”

Kiitos esirukouksesta terveyteni puolesta

Viime kirjeessäni pyysin esirukouksia terveydentilani puolesta. Tässä on siitä väliraportti. Julkisesta terveydenhuollosta olen saanut paljon apua. Verenpoisto suoritettiin marraskuussa. Alussa oloni parani mutta parin viikon jälkeen alkoi taas ilmetä samoja oireita. Joulukuussa hematologi tutki verikokeeni tuloksia ja totesi, että verestäni ei löytynyt mutaatioita, jotka viittaisivat parantumattomaan verisairauteen. Sain lääkemääräyksiä ja tutkimus jatkuu ensi vuonna. Lääkäri epäilee esim. uniapneaa.

Sanan selitys (Luther: ”Vastine Latomukselle”):

”Kristus tahtoo vetää meidät yhteyteensä, muuttaa meidät ja kätkeä meidät suojaansa, kunnes [Jumalan] viha menee ohitse. Niin sanotaan Room. 5,1: ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.” Katso, usko ei ole kyllin, vaan vasta usko, joka kätkeytyy Kristuksen siipien suojaan ja kerskaa hänen vanhurskaudestaan. Ja edelleen: ”Jonka kautta meillä on pääsy Jumalan luo, uskossa tuohon armoon.” Jälleen hän opettaa uskoa niin, että vie sen Kristuksen siipien suojaan. Ja Kol. 1,19: ”Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi”, katso, hänen kauttaan ja häneen. Ja vielä: ”Tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta itsensä kanssa.””

Kiitos- ja esirukousaiheita

– Kiitos esirukouksesta käännöstyöni, terveyteni, ja perheeni puolesta.

– Japanissa opiskeleva kuopuksemme varjelutuisi mm. allergioista

– Kiitos teille, lähetystyön ystäville, mukana kulkemisesta kuluneena ja alkavana vuonna.

– Kiitos armolliselle Jumalalle, jonka piti tulla ihmiseksi Pojassaan pelastaakseen meidät.

Siunattua joulunaikaa ja uutta vuotta 2026!

Lähetysterveisin, Ken Takaki (高木賢)