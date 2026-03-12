Valo voittaa !

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 2

6.3. 2026

Terveiset keväisestä Tokiosta

Alkuvuoden sää on ollut lämpötilan suhteen vaihtelevaa. Talven kylmän kauden aikana on ollut päiviä, jolloin lämpötila on kohonnut lähelle + 20 astetta, mikä on epätavallista. Luumupuut ovat saaneet kauniin kukkapeitteen ja jotkut aikaiset sakurat eli kirsikatkin ovat kukkineet. Varsinasta kukintaa saadaan vielä vähän odottaa. Parhaillaan eletään jokavuotista muutoksen aikaa. Katukuvassa näkee paljon muuttoautoja, koska monella työpaikka vaihtuu huhtikuun alusta. Koululaisten lukuvuosi on päättymässä maaliskuun puolessa välissä. Koululaiset tekevät kevätretkiä ja siksi koululaisia ja nuoria näkee enemmän katukuvassa kuin normaalisti. Yliopisto-opiskelijat ovat jo aloittaneet loman ja ovat työssä tai matkoilla.

Työkuvioista ja perheen isistä

Alkuvuosi on ollut työntäyteinen. Jumalanpalvelukset ovat olleet toiminnan keskus kuten aina. Tavoittava työ piirien kautta on pyörinyt normaalisti, Hiraokilla oli luennot Inkerin pappisseminaariin, on ollut palavereita, tapaamisia, raporttien kirjoituksia ja kaiken suunnittelua ja valmistelua. Onneksi olemme kaikki saaneet olla terveinä, mistä olemme kiitollisia.

Tänäkin vuonna myös panostamme erityisesti lasten ruokapiiriin, jonka kautta tavoitamme perheitä. Viime vuoden piirit onnistuivat hyvin. Ystävänpäivänä oli vuoden ensimmäinen piiri. Mainos sai hyvää huomiota ja kaksi aivan uutta perhettä tuli mukaan. Toinen perheistä on muuttamassa lähialueelle. Toisen perheen äiti oli avoin ja kiinnostunut Suomi-kirkon toiminnasta. Heidän lisäkseen mukaan tuli vakioperheitä. Tälläkin kertaa oli mukava leipoa ystävänpäivän kuppikakkuja, tehdä lankasydämiä ja kertoa meidän kaikkien Ystävästämme Jeesuksesta. Uusien lapsien alkujännitys suli, ystävystyttiin, leikittiin ja lopuksi kotiinpaluu tuntui tulevan liian aikaisin. Toivottavasti saamme tavata heitä uudelleen. Toiminta lasten kanssa on aina antoisaa ja tuo paljon iloa. Vaikka valmistelut ja tapahtuma sinänsä vaatii voimia, mutta ilo ja kiitollisuus jää päällimmäiseksi.

Kaukana Japanista Suomessa asuville ihmetystä voi herättää, että piireihin osallistuu lasten kanssa molemmat vanhemmat niin kristityt kuin ei-kristityt. Ehkä suomalaisille Japanista on vakiintunut kuva, että isät eivät osallistu lasten kasvatukseen eivätkä tee kotitöitä. Meidän kokemuksemme on ollut erilainen. Seurakunnassa käyneiden perheiden isät ovat olleet kiinnostuneita lastensa toiminnasta ja ovat olleet mukana perheen kanssa sekä osallistuneet yhdessä tekemiseen. Tiskaaminen, ellei sitä olisi tehty kotona, ei se olisi mieluisaa piirissäkään. Nykyään katukuvassakin näkee paljon isiä kuljettamassa lapsia päiväkotiin, harrastuksiin, sekä yhdessä perheen kanssa viettämässä vapaapäivää.

Tästä on olemassa virallista tutkimustietoa. Valtiollisen hyvinvointi- ja väestökysymyksen tutkimuslaitoksen v. 2022 tekemän tutkimuksen mukaan, perheessä, jossa molemmat puolisot käyvät työssä ja perheessä on alle 6 v lapsi, mies tekee kotitöitä keskimäärin 1h 54 min/vrk. Toki äitien rooli perheissä on vielä merkittävä, mutta on hyvä korjata vääristynyttä käsitystä japanilaisista perheenisistä. Isätkin osallistuvat kodin tehtäviin.

Kristilliset hautajaiset

Muutama viikko sitten Hiroaki sai puhelun seurakuntalaiselta, joka ei ole ollut yhteydessä seurakuntaan muutamaan vuoteen. Vaimo soitti miehen yllättävästä vakavasta sairastumisesta. Lääkärin arvion mukaan elinaikaa olisi enää vain muutama päivä. Hiroaki kävi sairaalassa pitämässä pienen hartauden ja toimittamassa ehtoollisen. Miehen kuoleman jälkeen alkoi välittömästi hautajaisvalmistelut. Mies oli myös kristitty, joten hautajaiset järjestettiin kirkossa. Japanissa hautajaiset järjestetään yleisesti muutaman päivän päästä kuolemasta. Kolmen päivän aikana oli monenlaisia sopimisia omaisten ja kristillisen hautajaisfirman kanssa. Hautajaisiin oli tulossa runsaasti saattoväkeä, jotka eivät olisi mahtuneet Suomi-kirkkoon. Siksi tilaisuus pidettiin Japanin evankelisluterilaisen (Jelc) Tokion kirkossa.

Hiroaki toimitti siunaustilisuuden ja väkeä saapui paikalle 120 henkeä, joista 70 % oli ei-kristittyjä. Hautajaiset olikin merkittävä evankelioimistilaisuus. Saarnassa Hiroaki toi selkeästi esille jälleen näkemisen toivon Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Siunaustilisuuden jälkeen Hiroakilla oli mahdollisuus jutella vainajan omaisten kanssa krematoriossa odotellessa. Lapset eivät ole kristittyjä. He ihmettelivät kuinka kristilliset hautajaiset ovat valoisat. Vaikka on olemassa suru, on olemassa surun voittava toivo ja kaikki puheet voi ymmärtää selkeästi. Samaa palautetta tuli muiltakin. Suomi-kirkon seurakuntalaisia oli myös mukana. Monelle tämä oli ensimmäinen kerta osallistua kristillisiin hautajaisiin ja olivat hyvin vaikuttuneita. Itse asiassa hautajaisista on tullut yksi tärkeimpiä evankeliointimahdollisuuksia Japanissa, jossa yhteiskunta ja kirkot ovat ikääntymässä nopeasti. Maassa buddhalaiset hautajaiset ovat yleisimmät. Ne ovat tyypillisesti synkkiä ja papin rukoukset ovat käsittämättömiä. Siksi kristilliset hautajaiset todistavat kristinuskon luonteesta konkreettisesti ja koskettavasti. Maassa on nykyään lukuisia kristillisiin hautajaisiin erikoistuneita firmoja.

Vaimo jaksoi yllättävän hyvin hoitaa järjestelyjä. Häntä on lohduttanut ylösnousemuksen toivo. Kiireisen ajan jälkeen tyhjyys ja yksinäisyys on tuntunut ikävältä. Rukoilemme, että uusi yhteys seurakuntaan syntyisi.

Seurakunnan vuosikokous

Viikko sitten pidimme seurakunnan jokavuotisen vuosikokouksen. Siinä kävimme läpi edellisen vuoden toimintaa, taloutta ja tehtiin suunnitelma tulevalle vuodelle. Seurakunnassakin uusi työvuosi alkaa huhtikuun alusta. Kokous sujui hyvin ja oli monia rakentavia puheenvuoroja. Seurakunta on taloudellisesti pystynyt ottamaan vastuuta enemmän vuokratilan vuokrakustannuksista, mikä on suuri kiitoksen aihe. Seurakuntalaisille kirkon toiminta on tullut tärkeäksi ja ollaan avoimempia kantamaan taloudellista vastuuta enemmän. Talous ei kuitenkaan ole pääasia, vaan kokoontuminen jumalanpalveluksiin Sanan ja sakramenttien hoidettavaksi. Rukoilemme seurakuntalaisten joukon kasvua.

Tämän vuoden seurakunnan toimintaa ohjaavaksi Raamatun kohdaksi valittiin ” Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” Ps 119:105

Vaikka tässä maailmassa elämme pimeyden keskellä ja tuntuu siltä, kuin pimeyden valta näyttäytyy aina vain synkempänä saaden meidät epätoivoisiksi. Tulevaisuuden näkymät eivät ole valoisia. Jumalalla on kuitenkin tämän hetken maailman kuviot hallinnassa. Vaikka eläisimme kuinka pimeässä maailmassa, meillä on kuitenkin toivo Jumalan sanassa, joka todistaa synnin ja kuoleman voittajasta ja taivaan oven aukaisijasta, Jeesuksesta. Siitä saamme luottamuksen katsoa elämää turvallisesti eteenpäin. Rukoillaan, että Jeesuksen valo loistaa yhä kirkkaammin ja saa johdattaa yhä useammat hänen yhteyteensä.

Siunattua paaston aikaa ja valoisaa kevättä!

Päivi, Hiroaki ja Essai

Rukousaiheita

• kiitetään kaikista mahdollisuuksista välittää evankeliumia

• kiitetään uskollisista seurakuntalaisista, siunaa heitä

• siunaa uuden työvuoden suunnitelmat ja toiminta

• johdata jumalanpalvelukseen uusia, myös lapsiperheitä

• siunaa piiritoiminta ja johdata sieltä ihmisiä jumalanpalvelukseen

• anna terveyttä meille kaikille

• Johannan ja Essain turvallisuuden puolesta

• Japanin kentän ja Suomi-kirkon tulevaisuuden puolesta

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/03/yoshimurien-lahettikirje-maaliskuu-2026