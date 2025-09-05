Kotimaankauden tilaisuuksia

Maikki Ochiengin lähettikirje 7/2025

5.9.2025

Elokuun lopulla sain osallistua Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille Kittilässä. Monenlaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa olen ollut mukana kotimaankausieni aikana näiden 18- vuoden aikana, mutta hiippakunnan lähetysjuhlissa en ollut aikaisemmin ollut. Tuntui hyvältä olla mukana Sleyn edustajana ja olla mukana näillä juhlilla. Pidin viikonlopun aikana Sleyn esittelypöytää, ja siinä pöydän ääressä oli paljon hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa. Minulla oli myös lauantaina aikuisille suunnatussa tilaisuudessa puhe sekä laavu eli kanava. Lasten konsertissa sain tuoda terveisiä orpolapsityöstä ja kenialaisilta lapsilta. Viikonlopusta jäi todella hyvä mieli, vaikka pohjoiseen täältä Satakunnasta on kyllä todella pitkä matka. Välillä pysähdyin Lumijoella lähetysillassa ja näin matka jakaantui kahteen osaan.

Vuoden viimeinen lukukausi

Keniassa vuoden viimeinen lukukausi on alkanut ja lapset ovat palanneet takaisin kouluun. Lukion neljäsluokkalaiset valmistautuvat loppuvuodesta tehtäviin lukion loppukokeisiin. Myös paimentolaisalueen lapset ovat koulussa. Tuemme tällä alueella yhdeksää lasta ja heistä viisi käy sisäoppilaitosta. Diakoniatyöntekijä Nancy vieraili tuolla koululla, johon on alueelta matkaa reilu tunti moottoripyörällä. Alla oleva kuva on näistä lapsista.

Kotimaankierros

Kotimaankauden kierrokseni on nyt päättynyt ja viimeinenkin tilaisuus on takana. Lämmin kiitos kaikista kohtaamista kierrokseni aikana. Takana on 30 eri seurakuntaa ja 83 tilaisuutta. Kesä- ja elokuussa tein nelipäiväistä työviikkoa ja näin sain levähtää vähän enemmän ennen ja jälkeen kesälomani. Kotimaankauden aikana olen tehnyt yhden työpäivän viikosta toimistotöitä hoidellen Kenian työalueen hallinnollisia tehtäviä, orpolapsityön sekä Credo-ohjelman yhdyshenkilön tehtäviä. Näin paluu Keniaan on helpompaa, kun olen pysynyt työssä mukana myös Suomessa oloni aikana. On ollut hienoa olla Suomessa tämä jakso.

Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa.

Siunausta syyskuun päiviin!

Rukousaiheita

Lukuvuoden viimeinen lukukausi kouluissa

Diakoniatyöntekijöiden työ

Orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

Credo-ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

Kotimaankauden lähtöjakson asiat ja paluu Keniaan

Kiitos rukouksistasi!

Terveisin,

Maikki