Hei sinä, joka tuet kenialaisia tyttöjä!

CREDO-OHJELMAN KUULUMISIA

SYYSKUU 2025

5.9.2025

TAAS SATAA

Sama rämisevä aaltopeltikatto on viime viikkoina tehnyt kuulumisten keräämisen hankalaksi kuin pari kertaa ennenkin. Nettiin ei Kenian maaseudulla pääse kaatosateella ja puhelimessa ei voi puhua, koska kukaan ei kuule mitään kuitenkaan.

Sataa niin, ettei pihalla tönöttävää ulkohuussia edes näy. Istutaan vain hiljaa. Voi seurata kissanpentujen taaperrusta pöydän alla. Voi ajatella omiaan. Vanha rouva voi siirtyä makuuhuoneeseen ottamaan pikku päikkärit. Elämässä on hidas, pysähtynyt parituntinen. Luonto kuitenkin kiittää ja sade on se siunaus, joka antaa maissille ja kaikelle muullekin kasvun. Kenialaisen elämän kiihkeä syke, vilkas vuorovaikutus ja tohina taukoavat, kun luonto näyttää voimansa.

Monesti ajattelen, että sade on luonnon kannalta välttämätön siunaus. Mutta onko pysähtyminen, vaikeneminen ja hiljaa ihmettelykin siunaus? Siunaus vai harmillinen viivästys?

KOULUSSA OLLAAN TAAS

Elämä on ponnistelua Keniassa joka suunnalla. Työn etsijät ovat neuvottomia, työttömistä puhumattakaan. Tavalliset kansalaiset voivat vain seurata kuinka elämä kallistuu, mutta palkat pysyvät vuosien takaisella tasolla tai jäävät viikoiksi maksamatta.

Ponnisteltava on myös koulussa. Läksyt eivät tee itse itseään, kynä ei kirjoita ilman tahtovaa käyttäjää. Vuoden 2025 viimeinen lukukausi on juuri alkanut. Elokuussahan lomailtiin pari kolme viikkoa. Kaikki 35 Credossa mukana olevaa tyttöä ovat joko peruskoulussa, lukiossa, yliopistossa tai ammattiopinnoissa.

Kouluun on palannut myös vakavissa ongelmissa ollut, Credon nuorimpiin opiskelijoihin kuuluva tyttö. Hänet on nyt sijoitettu sisäoppilaitokseen, josta häntä ei luovuteta omaisille tai sukulaisille, ei edes omalle äidille. Tyttö halutaan naittaa. Hän on juuri täyttänyt 13 vuotta.

Olemme kiitollisia, että paikallisen seurakunnan jäsenet sekä Susan ja Deborah saivat tämänkin nuoren ihmisen turvaan ja hän voi jatkaa elämäänsä ja oppimista rauhassa. Näin jyrkkiin tilanteisiin harvemmin tässä työssä törmää, mutta ne muistuttavat meitä siitä, ettei taistelu tyttöjen oikeuksien puolesta suinkaan ole vielä käyty loppuun. Vanhat kulttuurin jäänteet elävätpitkään.

Olet avainasemassa, kun tuet rukouksin ja taloudellisesti Credon kautta kenialaisten maasaityttöjen koulutusta. Kolmekymmentäviisi tyttöä voi juuri nyt hyvin ja kulkee kohti parempaa tulevaisuutta. Heitä ennen jo muutama sata on kulkenut saman toiveikkaan tien.

Kiitos, kun rukoilet ja olet.

Perjantaisen Kenian puheluni aikana Susan toi esille työhönsä liittyviä haasteita ja ilonaiheita, jotka haluan jättää teille rukousaiheiksi:

• Kiitos, että Susanilla on apuna Deborah kenttätyössä

• Kiitos Credo-tyttöjen terveydestä ja ettei ongelmia ole

• Voimia kenttätyöhön ja pitkiin matkoihin tyttöjen luo

• Siunausta Kenian ev. lut. kirkon työntekijöille

• Muistakaa erityisesti Melvinaa ja hänen äitiään

• Siunausta Sleyn tekemälle lähetys- ja julistustyölle kaukana lähetyskenillä ja kotimaassa Suomessa

Kiitos Sinulle taas mukana olostasi. Ole yhteydessä minuun, jos haluat kuulla tarkemmin jostakusta tytöstä tai muusta Credoon liittyvästä yksityiskohdasta.

Valoisaa syksyä ja siunausta elämääsi!

Reija