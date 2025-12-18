Jeesus-lapsi tuo rauhan

Anna ja Taisto Sokan lähettikirje 8

18.2.2025

Jouluterveiset Ugandasta! Vuosi lähenee loppuaan, ja samalla tahdomme hetkeksi pysähtyä ja katsoa taaksepäin. Olemme saaneet kuluneen vuoden aikana olla mukana monessa raamattukoulutuksessa Ugandan pakolaisasutusalueilla ja tehdä seurakuntatyötä Palabekin pakolaisseurakunnassa. Vuoteen on mahtunut myös opetusvierailu Etiopian Gambelaan, missä on monia yhteistyökirkkomme, Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelisluterilaisen kirkon pakolaisseurakuntia. Elokuun lopussa ollut Ambassador-raamattuopettajien valmistuminen oli yksi vuotemme kohokohdista.

Samaan aikaan tiedämme, että tämä vuosi on ollut pakolaisille erityisen vaikea. YK:n ruoka-apu lopetettiin kesäkuussa, ja samoin pakolaiskoulujen kehitystuki ajettiin alas, minkä takia moni pakolaislapsi on joutunut lopettamaan koulunkäynnin. Veriset yhteenotot Etelä-Sudanissa ovat entisestään lisänneet epävarmuutta ja lykänneet toiveita kotiinpaluusta. Pohjoisesta Sudanistakaan pakolaisvirta ei ole sisällissodan takia ehtynyt, vaan päin vastoin pakolaisalueet käyvät yhä ahtaammiksi.

Kaikkien haasteiden keskellä näemme, että Jumala on silti ollut uskollinen ja kantanut eteenpäin. Ihmisten sanan nälkä ja kaipuu Jumalan puoleen ei ole sammunut. Sen sijaan olemme nähneet kasvavaa intoa evankeliumin levittämiseen ja Raamattuun syventymiseen. Olemme saaneet iloita siitä, miten uskollisia työntekijöitä seurakunnissa on ja miten seurakuntiin on liitetty uusia jäseniä kasteiden ja konfirmaatioiden kautta. Emme voi sen todeta olevan kuin Jumalan suurta armoa ja viisautta, että hänen valonsa loistaa siellä, missä on inhimillisesti katsottuna paljon pimeyttä.

Hiljattain saimme Sleyn hallitukselta hyviä uutisia. Meidät halutaan lähettää uudelle 2 vuoden kaudelle ensi syksynä. Tämä ei olisi mahdollista, jos meillä ei olisi takanamme tätä mahtavaa tukijoukkoa. Henkilökohtainen kannatuksemme on tänä vuonna noussut yli 30 %, mistä olemme syvästi kiitollisia jokaiselle, joka on uhrannut omastaan tämän työn hyväksi. Iso kiitos kaikille, jotka ovat muistaneet meitä tänä vuonna rahallisesti, rukouksin ja tervehdyksin. Se kaikki on kantanut meitä työssä pakolaisten parissa. Toivomme, että ensi vuonna saamme yhä jatkaa yhdessä evankeliumintyötä pakolaisten hyväksi!

Kristus on voittanut pahan

Lähetystyöntekijöinä koemme, että tämä maailmanaika tarvitsee kipeästi sitä valoa, mitä ilosanoma pahan vallan voittaneesta Kristuksesta antaa. Olemme saaneet konkreettisesti todistaa, miten se luo ihmisten sydämiin toivoa ja iloa siellä, missä on paljon kärsimystä, vihaa ja epäoikeudenmukaisuutta. Tämän elämän kärsimykset ovat ohikiitäviä Jumalan valtakunnan ikuisuuden rinnalla, ja siitä toivosta voimme ammentaa.

Lähestyvä joulu muistuttaa meitä siitä, kuinka ihmisten silmissä pieni ja mitätön kätkee sisälleen suurimman voiman. Jumalan poika syntyi eläinten syöttökaukaloon ja oli niinkuin kuka tahansa pieni lapsi, mutta hänestä tuli kansakuntien pelastaja, Rauhan Ruhtinas, jolle synti ja kuolema ei mahda mitään. Jouluseimen salaisuus näkyy juuri siinä, että Jumalalla on valta tehdä vähäpätöisestä arvokas ja heikosta voimakas. Kun Jumalan valtakunta murtautuu esiin kaikessa loistossaan, mikään ei voi sitä estää. Pahalla ei ole todellista valtaa, vaan kaikki on kaikkivaltiaan Jumalan kädessä. Tähän saamme tänäkin jouluna jokainen turvautua. Vaikka maailma myllertää ympärillä, saamme olla rauhassa, sillä Kristus on jo voittanut kaiken pahan.

“Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.”

(Jes. 9:5)

Rauhallista joulua ja siunattua uutta vuotta 2026!

terveisin

Anna ja Taisto Sokka

Rukousaiheita

Pakolaisperheet ja joulun tuomat rahalliset paineet

Toimeentulon löytyminen pakolaisalueilla ja lasten koulunkäynti

Sotien loppuminen ja rauhallinen joulun aika Etelä-Sudanissa ja Sudanissa

Varainkeruu ja työn jatkuminen pakolaisten parissa

Kiitos kuluneen vuoden koulutuksista, uusista seurakuntalaisista ja ystävistä

Kiitos kirkon työntekijöiden ahkeruudesta

Kiitos kaikesta tuesta

Alkuperäinen kirje: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/12/sokkien-lahettikirje-joulukuu-2025-0