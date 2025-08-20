-
Tuohirannassa Hollolassa hukkui mies: suruhartaus klo 18 Lahdessa
20.08.2025
Tuohirannan kesäkodilla Hollolassa hukkui tiistai-iltana keski-ikäinen mies Sleyn järjestämän tilaisuuden yhteydessä. Hänet löydettiin laiturin läheisyydestä.
Esitämme osanottomme ja pyydämme kunnioittamaan omaisten yksityisyyttä. Rukoilemme omaisten, osallistujien ja kaikkien läheisten puolesta. Turvaudumme Kristuksen lupaukseen: “Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin.” (Joh. 11:25).
Lahden Lutherin kirkolla (Vuorikatu 37, Lahti) järjestetään tänään keskiviikona 20.8. klo 18.00 Siionin kanteleen laulutilaisuus, jonka yhteydessä suruhartaus ja keskustelutukea.
