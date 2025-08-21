Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Rasku

lähettikirje 4/2025

19.8.2025

Kesämuistoja

Kesäloma oli jälleen kerran tarpeellinen ja virkistävä. Retkeilimme kotimaassa ja tapasimme sukulaisia ja ystäviä. Lomalla oli enemmän aikaa käydä myös kuntosalilla. Lintuharrastajina kävimme mm. Parikkalassa katsomassa kuhankeittäjiä ja Porissa seurailemassa, kun kuningaskalastaja kiikutti pesäänsä pieniä kaloja. Luonnon helmassa rentoutuu ja arjen harmit lievittyy. Heinäkuun helle hidasti askeleita ja toi elävästi mieleen pitkät lämpimät kesäkaudet Tokiossa – vaikkakin siellä olisi ollut asteita vielä muutama lisää.

Töiden alkaessa

Ensimmäinen työviikko vei seurapuhujaksi ensin Kokkolan karun kauniiseen Ohtakariin, sitten Porvooseen tunnelmalliseen Tuomiorovastin pappilaan. Viime viikolla me lähetystyöntekijät saimme kokoontua Lähettipäiville Karkun evankeliselle opistolle. Siellä oli ajankohtaisen koulutuksen ohessa tilaisuus tavata monia lähettitovereita kasvokkain – niitä, jotka ovat Suomessa kotimaankaudella tai muutoin sattuivat pääsemään mukaan. Huomenna käyn vielä asentamassa tarvittavia ohjelmia lähettitovereitteni tietokoneisiin ennen kuin he palaavat Japaniin.

Työni on tälläkin alkaneella kaudella keskeisesti:

• evankeliumia jakavien sivustojen rakentamista

• kysymyksiin vastailua, keskustelua ja esirukousta

• japanilaisten seurakuntien tilaisuuksista tiedottamista ja niihin kutsumista.

Raamattuopetusten käännöksiä

Uuttera kääntäjämme Urmas Oras lähetti minulle Ilmestyskirjan luku-luvultaselityksen viroksi ja vein sen Bible Toolbox -sivustolle ennen kesälomaani. Käännösohjelmaa apuna käyttäen käänsin lähetystyöntekijä-pastori Pasi Hujasen kirjoittaman Apostolien tekojen luku-luvulta selityksen englanniksi ja vein sen sivustolle. Sain Helsingissä asuvalta srilankalaiselta kristityltä ensimmäiset käännökset sinhalan kielellä, ja kun saan niitä lisää, on aika julkaista Bible Toolboxin “Vastauksia elämän suuriin kysymyksiin” -osio sinhalaksi. Sitä kieltä puhuu noin 16 miljoonaa ihmistä, pääosin Sri Lankassa.

Missio-Cooper

Lähetystyölle kerätään varoja monenlaisilla tempauksilla. Lähetti- ja työntekijäpäivien yhteydessä järjestettiin yksi tällainen: “Missio-Cooper”. Siinä viisi lähetysosaston työntekijää juoksi Cooperin testin ja heidän askeliaan oli mahdollisuus etukäteen siivittää lupaamalla lahjoittaa lähetystyölle tietyn summan sentteinä per Cooperin testissä kyseisen juoksijan tulos metreinä. Osastokoordinaattori Anu Laine tuli lähetysosaston ykköseksi juoksemalla 2670 metriä 12 minuutissa. Yhteensä tällä tempauksella saatiin kerättyä lähetystyölle 3221 euroa. Monenlaisia hauskojakin tapoja voi keksiä siihen, miten voi luoda lähetystyölle taloudellisia edellytyksiä.

Cooperin juokseminen ei kylläkään sivusta katsottuna näyttänyt kovin mukavalta, päätellen juoksijoiden ilmeistä viimeisten minuuttien aikana. Mutta meidät on kutsuttu, paitsi pelastumaan yksin armosta Jeesuksen tähden, myös näkemään vaivaa armon evankeliumin jakamiseksi niille, jotka eivät ole sitä vielä saaneet kuulla. “...kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta.” (2. Tim. 1:8)

Rukousaiheita:

Kiitos kesälomasta ja alkaneesta syyskaudesta työssä.

Kiitos uskon yhteydestä lähetystyön tukijoiden ja työtovereiden kanssa ja mahdollisuudesta jakaa evankeliumia japanilaisille.

Kiitän johdatuksesta työssä, ja pyydän sitä edelleen syksyn haasteisiin.

Pyydämme Japaniin herätystä ja kiinnostusta Raamattuun ja että siellä pienet seurakunnat kasvaisivat niin hengellisesti kuin jäsenmäärältään.

Siunausta, iloa, voimia!

Esirukouksesta ja kaikesta tuesta kiittäen,

Tiina

Alkuperäiset lähettikirjeet löytyvät osoitteesta: www.latva-rasku. fi