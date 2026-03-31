Evankeliumijuhlan majoitusmyynti alkaa 1.4. klo 9

Tervetuloa Valtakunnalliseen Evankeliumijuhlaan 2026, jotka järjestetään Karkun evankelisen opiston alueella 26.–28. kesäkuuta teemalla ”Turva Jumalassa”. Evankeliumijuhla on koko perheen hengellinen kesäjuhla, jonne on vapaa pääsy. Juhlassa on omaa ohjelmaa lapsille ja varhaisnuorille ja nuorille. Juhlaa vietetään teemalla Turva Jumalassa. Juhlaohjelmaa lähetetään myös verkkolähetyksenä ja radiossa.

Juhlaohjelma alkaa tänä vuonna jo torstai-iltana, kun Karkun kirkossa järjestetään ”Talkooväen ja kaikkien muidenkin messu”. Messun jälkeen, juhlan aattoiltana, juodaan kiitoskahvit Karkun evankelisella opistolla.

Perjantai alkaa seminaarilla, jossa kuullaan tutkija Hanna Salomäen tutkimustuloksiin nojaava alustus herätysliikkeiden suhteesta kirkkoon, lähetysjohtaja Ville Auvisen pohdintaa lähetystyön tulevaisuudesta ja kahvitauon jälkeen kotimaantyön johtaja Juhana Tarvaisen alustus Evankeliumiyhdistyksen paikallisosastojen ja seurakuntayhteyksien näkymistä. Lopuksi toiminnanjohtaja Tom Säilä vetää yhteen, mikä Sleyn työssä on olennaisinta.

–Turva Jumalassa on hieno teema. Se kutsuu Jumalan kainaloon maailman myllertäessä ympärillä. Suomen kauneimmalla kesäjuhlapaikalla on tänäkin vuonna luvassa hieno ohjelma. Kannattaa ottaa mukaan läheiset ja ystävät. Kolmen ja puolen kuukauden kuluttua kohdataan, projektipäällikkö Timo Vehviläinen kutsuu.

Korkeimman suojassa

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla koostuu kolmesta eri juhlaohjelmasta. Nuorten oma ohjelma käynnistyy perjantaina illalla teemalla “Kaikki alkaa armosta”. Avajaisissa ovat mukana Pari tarinaa ‑podcastin tekijät Samuli Luomaranta ja Antti Koskenniemi sekä Juhani Tikkanen ja Matias Jokinen. Perjantai-illan kruunaa PapiPiken konsertti. Nuoret heräävät lauantaiaamuun musiikin merkeissä ja puolen päivän jälkeen kilpailevat koulun kentällä olympialaisissa. Kanavissa pohditaan esimerkiksi Raamatun luotettavuutta, mielenkuntoa ja jaksamista. Nuorten osalta päivä päättyy konserttiin ja iltahartauteen. Nuorten yöjatkot ja Alma Pajukosken konsertti tarjoavat ohjelmaa myös pikkutunneille kukkuville.

Moninkertaisesti turvassa

Lasten ohjelma avataan yhdessä pääjuhlan kanssa, ja sen jälkeen 11–14‑vuotiaat kokoontuvat illanviettoon, jonka ohjelmassa on tutustumista ja yhdessä liikkumista. Lauantai aamun toimintakanvisa perheen pienimmät voivat saada hiuksensa letille, tutustua oikeaan paloautoon ja kuunnella Raamatun tarinoita samalla kun varhaisnuoret pelaavat rantalentopalloa ja sählyä ja käyvät vesisotaa. Iltapäivän Vinkki-juhla laulattaa koko perhettä ja Raamattuhaasteessa kolmen hengen joukkueet testaavat tietonsa isosta kirjasta. Sunnuntaina on luvassa lasten oma lippukulkue ja kaksi suurta pyhäkoulua. Mukana menossa ovat Pienlähettiläs-yhtye ja Vinkki-lehden maskotti Kame-kameleontti.