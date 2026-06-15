Kesäkuun terveiset!

Richard Ondichon lähettikirje 4/2026

8.6.2026

Jumalan armosta olemme saaneet astua kesäkuuhun. Tämä aika on monin tavoin siunattu. Suotuisat säät, pitkät päivät ja lukuisat kokoontumiset tekevät kesästä Suomessa erityisen rakastetun vuodenajan.

Talven haasteisiin verrattuna kesä tarjoaa enemmän mahdollisuuksia lepoon koulun ja työn ulkopuolella sekä merkitykselliseen aikaan perheen ja ystävien kanssa.

Oma arvostukseni tätä vuodenaikaa kohtaan liittyy myös taustaani alueelta, jossa vuodenaikoja rytmittävät lähinnä sade- ja kuivat kaudet. Siellä luonnonmukaisesti kasvatetut hedelmät, kuten banaanit ja avokadot, sekä tuoreet vihannekset ovat tärkeä osa arkea ja kuvastavat Afrikan maatalouden rikkautta.

Kuluneita viikkoja muistellessani olen kiitollinen Jumalalle levon mahdollisuudesta, kun pastori Taisto Sokka otti ystävällisesti vastuulleni kuuluneet tehtävät kolmen viikon ajaksi. Tänä aikana sain vapautuksen raamatunopetuksista ja sunnuntaisista jumalanpalvelusvuoroista. Tämä oli ensimmäinen kerta kymmeneen vuoteen, kun sain todella levätä.

Tämän virkistävän tauon jälkeen saimme juhlia viime sunnuntaina yksivuotiaan lapsen kastetta. Lapsen vanhemmat kuuluvat kansainväliseen seurakuntaan. Myös useita muita lapsia on tulossa kasteelle kesän loppupuolella. Herra on osoittanut hyvyyttään vetämällä ihmisiä jumalanpalveluksiin ja raamatunopetukseen.

Nämä siunaukset saavat meidät pysähtymään Raamatun sanojen äärelle: “Kuinka Voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt? (Ps. 116:12). Oikea vastaus ei ole takaisinmaksu, vaan kiitollisuus, joka näkyy arjen elämässä. Tuomme Herralle kiitollisen sydämen ja turvaamme häneen. Ilmaisemme uskoa rukouksen, jumalanpalveluksen ja hartauselämän kautta. Palvelemme rakkauden teoilla sekä seurakunnassa että omissa kutsumuksissamme. Ennen kaikkea annamme elämämme hänen käsiinsä ja sanomme: ”Herra, kaikki mitä olen ja mitä minulla on, on sinun.”

Näiden ajatusten myötä haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka tuette työtäni maahanmuuttajien parissa. Rukouksenne mahdollistavat sen, että voin palvella ja tavoittaa niitä, jotka eivät vielä ole kohdanneet Herraa ja Vapahtajaa. Pyydänkin, että jatkatte rukousta kansainvälisen seurakunnan puolesta ja pyydätte Jumalan siunausta sen työlle.

Lopuksi pyydän rukouksianne tämän vuoden Karkun evankeliumijuhlien puolesta, erityisesti hyvän ja kuivan sään osalta. Odotan innolla yhteistä kokoontumista, rakentavia opetuksia ja musiikkia, ehtoollisyhteyttä sekä hyvää yhdessäoloa hyvin järjestetyssä tapahtumassa. Toivon saavani jakaa tämän rikastuttavan kokemuksen teidän kaikkien kanssanne.

Olkoon tämä vuodenaika täynnä rauhaa, iloa ja uutta voimaa jokaisessa kodissa. Pysykäämme kiitollisina Jumalan luomistyön kauneudesta tänä elävänä ja virkistävänä aikana.

Kristuksessa pysyen,

Hänen palvelijanaan ja teidän,

Richard Ondicho