-
Connector.
SanansaattajaMaksumuuri
”Evankeliumijuhlassa on lämmin hengellinen ilmapiiri”
27.06.2026
Salon seurakunnan aluekappalainen Väinö Väistö talkoilee Karkun Evankeliumijuhlassa letunmyyjänä. ”Olen täällä seurakuntalainen siinä missä kaikki muutkin”, hän toteaa. Miten päädyit myymään lettuja Evankeliumijuhlaan? Olin viime vuonna ensimmäistä kertaa tässä tehtävässä. Tämä on ihmisläheistä työtä ja hyvää vaihtelua papin työhön. Miten olet valmistautunut tähän urakkaan? Papin vastaus on tietysti sanan luvulla ja rukouksella. […]
Artikkeli ”Evankeliumijuhlassa on lämmin hengellinen ilmapiiri” julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.
Lisää artikkeleita:
- ”Evankeliumijuhlassa on lämmin hengellinen ilmapiiri”
- 🔒 ”Minä näin taivaan avoinna”
- 🔒 ”Maan sato on aina suuri siunaus”
- 🔒 Tila pitää ottaa haltuun
- Jumala on vahva turvamme
- 🔒 Lähetystyöntekijöiden määrä on romahtanut
- 🔒 Ruudun takaa
- 🔒 Naurulakin muistolle
- 🔒 Ihmistä ei saa hoputtaa, kun hänellä on suuri suru
- Kasvava juopa