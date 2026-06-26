Ehdokas hallitukseen: Riina Halme, Tuusula

Riina Halme, 36, on kulttuurituottaja Tuusulasta ja työskentelee nykyään valtakunnallisissa tv-tuotannoissa. Riina on työskennellyt SLEY:n palveluksessa vuosina 2015–2022 Maata Näkyvissä -festareiden toimistosihteerinä, projektisihteerinä ja projektipäällikkönä. Työntekijänä ja luonteeltaan Riina on energinen, aikaansaava, luova ja järjestelmällinen. Hänessä yhdistyvät itsenäinen ajattelu, erinomainen kyky työskennellä paineen ja tiukkojen aikataulujen alla sekä – last but not least – hämmästyttävän laaja-alainen kapasiteetti kohdata erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä.

Riina tuntee lapsuudestaan saakka erityisen hyvin SLEY:n nuoriso- ja rippikoulutyön niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Hän on lahjakas muusikko ja ollut mukana tekemässä esimerkiksi Siionin Kannel 2 -laulukokoelmaa.

Suosittelen lämpimästi ja painokkaasti Riina Halmeen valintaa SLEY:n hallitukseen.

Tutustu hallitusvaaliin ja muihin ehdokkaisiin sley.fi/hallitus