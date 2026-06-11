Ehdokas hallitukseen: Sari Mäkimattila, Helsinki

Suosittelen lämpimästi Saria jatkamaan SLEYn hallituksessa.

Sari yhdistää harvinaisella tavalla vahvan johtamiskokemuksen, hallitustyöskentelyn osaamisen ja ihmisläheisen otteen. Pääkaupunkiseudulla työskentelevänä erikoislääkärinä hän on tottunut kantamaan vastuuta, tekemään harkittuja päätöksiä ja kohtaamaan ihmiset kuunnellen ja arvostaen.

Sarille SLEY on hengellinen koti, jonka tulevaisuutta hän haluaa rakentaa ja vaalia osana sukupolvien ketjua. Hän haluaa hoitaa kirkkosuhteita ja taloutta huolellisesti ja kärsivällisesti, samalla kun SLEY vahvistuu sekä ihmisten hengellisenä kotina että uusia ihmisiä tavoittavana herätysliikkeenä. Lähetystyön merkityskin säilyy vahvana, vaikka toimintatavat myös uudistuvat.

Edellisen kolmivuotiskautensa ja hallituksen puheenjohtajakauden ansiosta Sari tuntee perusteellisesti SLEYn tehtävät, mahdollisuudet ja haasteet. Hänellä on myös arvokasta kokemusta yhteistyöstä kirkon eri toimijoiden kanssa seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä.

Pidän tärkeänä, että Sari saa jatkaa johdonmukaista ja vastuullista työtään SLEYn hallituksessa. Hänellä on osaaminen, sitoutuminen ja näkemys, joita evankeliumiyhdistys tarvitsee juuri nyt – eikä hänen tarvitse aloittaa perehtymistä alusta, sillä hihat ovat jo valmiiksi käärittyinä. Sari on erinomainen valinta SLEYn hallitukseen.

Hanna Malkamäki, Helsinki