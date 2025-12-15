Joulutervehdys

Liisa Rossin lähettikirje 10/2025

15.12.2025

Vielä aivan joululoman kynnykseltä lähetän lyhyet terveiset. Syksyn työkausi alkaa olla paketissa. Joulukuun ensimmäisellä viikolla loppuivat minun osaltani raamattutunnit niin Tarton Paavalissa kuin Pärnussakin. Pärnuun sovittiin jatkoa jo keväällekin kerran kuussa, koska osallistujilla on jano oppia Raamatusta enemmän. Paavalissa raamattutunnit ovat osa seurakunnan vakituista viikko-ohjelmaa, joiden pitämiseen Lähetyskeskuksen raamattukoulutus hälytettiin apuun, ettei koko työkuorma kaatunut yhden ihmisen niskaan kappalaisen yllättäen vaihdettua työpaikkaa. Mukavaa on ollut opettaa omassa kotiseurakunnassakin, ja innolla sielläkin osallistujat toivoivat minun jatkavan – suoraan palautetta lainaten – ”kiinnostavia, syvällisiä ja hyödyllisiä” opetuksia keväälläkin.

Joulukuun alkupuoli on ollut myös melkoista juhlaputkea, kun joulujuhlia on vietetty monen eri yhteisön kanssa niin Tartossa kuin Tallinnassakin. Joulujuhlissa keskeisenä on toki ihmeellinen ja ihana sanoma ihmiseksi syntyneestä Jumalasta, mutta samalla ne ovat mahdollisuuksia katsoa kiitollisena taaksepäin kuluneeseen vuoteen.

Kiitos!

Samalla kiitollisuudella ajattelen myös jokaista teistä lähettäjistä. Kiitos tämän vuoden yhteisestä matkasta! Ja työ jatkuu. Sleyn hallitus myönsi viime viikon kokouksessaan minulle viidennen työkauden 1.9.2026-31.8.2028. Ensi syksynä on siis luvassa kotimaankausi ja sitten vielä paluu Viroon, jos Jumala suo. Ensi vuoteen liittyen pyydän rukoilemaan myös Suomen ja Viron osoiterekisterin yhdistämisestä johtuvien byrokraattisten ongelmien puolesta, että lähettien työ voisi jatkua ilman kovin suuria lisävaikeuksia. Kiitos myös kaikesta taloudellisesta tuesta. Tässä kohtaa joulukuuta renkaani vapaaehtoinen kannatus on 16 626 euroa koko vuoden tavoitteen ollessa 17 556 euroa.

Juhlimiseen liittyen myös kutsu: tervetuloa syntymäpäiväseuroihin Kokkolan Armon kappelille su 11.1. klo 12 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen. Koska täytin pyöreitä viime viikolla, Suomen kotiyhteisöni lupasi järjestää nimikkolähetilleen juhlat. Olisi mukavaa tavata siellä!

Aamunkoitto korkeudesta

Tämänvuotisen joulutervehdysrukoukseni myötä toivotan sinulle siunattua ja valoista joulua!

Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä: Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Luuk. 1:78

Pimeydessä ja kuoleman varjossa eläneet

odottivat aamun koittoa.

Ja Jeesus, Sinä tulit.

Toit mukanasi armon ja rauhan.

Pimeän yön jälkeen koitti aamun ilo.

Paimenten pimeän yön valaisi taivaallinen valo.

Ilosanoma karkotti pelon.

Tietäjät etsivät tietä luoksesi,

ja sanan ja tähden valo johdatti eksyneet oikealle tielle.

Mikä valtava ilo siitä seurasikaan.

Jeesus, mekin odotamme, pelkäämme ja etsimme.

Kiitos, että olet myös meidän

aamunkoittomme, ilomme ja tiemme.

Näin Sinä hyvyydessäsi armahdat meitä.

-Liisa Rossi

Rukousaiheet

Kiitos koko kuluneesta vuodesta ja kaikista sen työmahdollisuuksista ja kohtaamisista

Joulu Viron seurakunnissa

Virkistävä joululoma

Selvyys uuden vuoden byrokratian ongelmiin

Kevätkauden työsuunnitelmat

Kiitos rukouksistasi!

