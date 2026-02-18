Viime aikoina olen usein kuullut sanottavan, että kirkollisessa tai hengellisessä elämässä on nyt momentum. Mitä tuo vierasperäinen sana tarkoittaa? Momentum tarkoittaa liikettä, kuvaannollisessa merkityksessä usein sitä, että nyt tapahtuu paljon hyviä asioita. On siis paljon hyvää liikettä. Sellainen momentum näyttää juuri nyt olevan. Messuihin tulee paljon uutta väkeä, ja sieltä täältä kuuluu pyyntöjä, eikö meidänkin […]

Artikkeli Momentum ja kairos julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.