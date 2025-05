Credo-ohjelman kuulumisia

Toukokuu 2025

Projektilähetti Reija Toikka

Haaveet haihtuvat….

….vai vain vaihtuvat? Meissä uutiskirjeen lukijoissa ja kirjoittaijssa on realisteja, puurtajia, järki-ihmisiä ja sitten myös haavekarttojen laatijoita, uneksijoita ja pilkuntarkkojen tulevaisuudensuunnitelmien rakentelijoita. Toiveet voivat toteutua, elämä voi muuttua ja haaveet voivat haihtua. Miten tämä nyt liittyy Credo-ohjelmaan?

Toinen lukukausi alkanut

Keniassa lukuvuosi on jo edennyt niin pitkälle, että ensimmäinen loma on pidetty ja kouluun on jälleen palattu. Soitin eilen Susanille Keniaan ja kyselin tyttöjen kuulumisia. Hän kertoi, että kaikki ovat koulussa ja voivat hyvin. Susanin merkittävänä apuna kenttätyössä maan toisella laidalla maasaialueella Kajiadossa on Credon johtokunnan sihteeri Deborah Koileken. Deborah vierailee tyttöjen kouluilla ja tarttuu ongelmiin ja asioihin, jos on tarve. Olemme tästä hyvin kiitollisia. Deborah on itse yksi tytöistä, jonka otin mukaan Credoon kauan, kauan sitten. Olen kiitollinen, että hän haluaa nyt antaa toisille tukea saatuaan itse sitä vuosien ajan. Kysyessäni oppimisvaikeuksista ja lukihäiriöistä tyttöjen kohdalla kuulin Susanilta, että tytöt saavat lisäopetusta ja tukea tarvittaessa. Vanhemmille tai tukihenkilölle annetaan myös ohjeita kotiin siitä, miten oppijaa voi auttaa läksyissä.

Kova työ vai onni?

Kun haastattelen Credo-ohjelmassa mukana olevia nuoria naisia, esiin tulee lähes poikkeuksetta haaveet ja unelmat. Opiskelu on turvattu kummin tuella ja nyt on tehtävä töitä, että mielen pohjalla kytevä haave paremmasta tulevaisuudesta voisi toteutua. Useimpien kohdalla sinnikäs pinnistely ja ahkera lukeminen tuovat tuloksia. Toisten kohdalla kovakaan työ ei jostain syystä tuo tuloksia. On vaikea tietää onko syynä oppimis-tai hahmotusvaikeudet, vai joki muu syy. Susanin ja deborahin kenttätyökään ei aina tuo selvyyttä ongelmiin, mutta joskus asioihin löytyy hyvinkin nopa ratkaisu kuten silmälasit tai muu seikka, josta tyttö ei ole rohjennut mainita.

Onni on kuitenkin harvinainen matkakumppani koulunkäynnissä, ellei onneksi lasketa sitä, että on päässyt mukaan Credo-ohjelmaan. Tästä mahdollisuudesta lähes jokainen tyttö muistaa heitä jututtaessa kiittää kummiaan.

Haaveiden vaihtuminen tai vaihtuminen taas näkyy Credo-tyttöjen kohdalla siten, että lentäjäksi haaveillut tyttö rakastuukin ja päättää perustaa perheen koulut käytyänsä. Hän elelee sitten tyytyväisenä maitotilan emäntänä miehineen ja lapsineen. Tai lentäjän ammatti vaihtuukin ompelijan taitoihin, kun lukupäätä ei sittenkään ollut ihan riittävästi. Näinhän se meilläkin on joillakuilla mennyt…

Toimittajan kysymää

Presidenttimme Alexander Stubb puolisoineen vieraili keniassa tällä viikolla. Tapaamisessa Kenian presidentti William Ruton kanssa suomalainen toimittaja kysyi tältä hyvin suoran kysymyksen johon vastatessaan presidentti Ruto joutui myöntämään tosiasioita, joista ei oltu julkisuudessa puhuttu. Kenialaisten syvä turhautuminen ja pettymys maan taloudelliseen tilanteeseen ja voimakkaaseen työttömyyteen on massiivista. Ennenkin on jo tullut selväksi, että jokaisen on vain yritettävä työllistyä miten parhaaksi näkee. Olemme siis Suomessa ja Keniassa hyvin samanlaisessa tilanteessa mitä työttömyyteen tulee.

Vilja kukkii

Maissi kuitenkin kasvaa pelloilla ja vilja on kuulemma ’kukassa’. En ihan tiedä mitä tuo ilmaisu tarkoittaa, mutta hyvää luultavasti. Sateet ovat runsaita ja kansa on toiveikasta ainakin Susanin mukaan.

Susan kertoo puhelunsa päätteeksi, että hän ja tytöt arvostavat sitä tukea, jota saavat kummeilta rukousten ja taloudellisen tuen muodossa. Susan toivoo sinulle kaikkea hyvää ja rukoilee, että Jumala suojelisi sinua kutsumuksessasi.

Rukousaiheita:

– Kiitos sateista ja sadon menestymisestä toistaiseksi

– Kiitos terveydestä

– Rauhallisia oloja maahan

– Susanille voimia ja viisautta tehdä kenttätyötä maasaialueella

– Deborahille ja hänen puolisolleen ja lapsillensa siunausta ja voimia tehdä työtä Credon hyväksi

– Työtä Credo-ohjelman ammattiin valmistuneille tytöille

Kiitos, että tuet, rukoilet ja muistat maasaityttöjä Keniassa alkavan kesän koittaessa meille kaikille!

Reija

