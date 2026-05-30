Päivän Manna 31.5.
31.05.2026
Minä tahdon teitä virvoittaa. (Matt. 11:28)
Nämä ovat majesteetillisia sanoja. Yksikään enkeli ei uskalla tätä luvata, ihmisestä puhumattakaan. Ilmoittaahan Herra näillä sanoilla vallitsevansa syntiä, kuolemaa, lakia, vanhurskautta, elämää ja autuutta. Sellaistahan vain Jumala voi tehdä. Ja hän tekee kummankin: hän ottaa pois kuorman, toisin sanoen antaa synnin anteeksi, ja hän huojentaa vaivan, siis tekee ihmiset iloisiksi ja turvallisiksi.
Todella onkin oikeaa virvoittamista se, että virvoitetaan omantuntonsa raskauttamia niin, että he tietävät syntinsä anteeksi annetuiksi ja että heistä on tullut taivaan valtakunnan perillisiä. Hän ei myöskään virvoita heitä vain synnin tuskassa ja kiusauksessa. Hän tahtoo olla luonamme kaikissa muissakin ahdistuksissa. Hän ei tahdo hylätä meitä nälässä, sodassa, kalliina aikana eikä muissakaan raskaissa huolissa, jotka saattavat kohdata meitä.
Syntien paino on raskas kuorma. Siitä ei kukaan pääse, ellei Jumalan Poika, Jeesus Kristus, pelasta häntä Pyhän Hengen kautta, jonka hän ansaitsi meille Isältä. Pyhä Henki tekee sydämemme iloiseksi, hyvälle mielelle ja halukkaiksi kaikkeen siihen, minkä Jumala vaatii meiltä.
