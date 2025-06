Ehdokas hallitukseen: Eveliina Känsälä, Kokkola

Eveliina Känsälä on 42-vuotias kauppatieteiden maisteri, yrittäjä ja perheenäiti Kokkolasta.

Eveliinalla on pitkä kokemus evankelisena vastuunkantajana. Ensin Evankelisissa Opiskelijoissa Oulussa ja Kokkolassa ja sitten Sleyn Kokkolan osaston johtokunnassa. Osaston johtokunnan puheenjohtajana (2014–2018) hän luotsasi yhteisöä monenlaisten muutosten läpi menestyksekkäästi. Eveliina valittiin Sleyn hallitukseen ensimmäisen kerran 2019.

Eveliinan sydämellä on lasten, nuorten ja opiskelijoiden parissa tehtävä työ. Siitä huolimatta hän on painottanut aina seurakuntaperheen merkitystä. Sitä, että eri-ikäiset ja muutoinkin erilaiset ihmiset muodostavat seurakunnassa yhteisön, jossa jokaisella on mahdollisuus palvella lahjoillaan. Eveliinalle on myös tärkeää, että Sleyn toiminta-alueena on tulevaisuudessakin koko Suomi unohtamatta lähetystyötä kolmella mantereella.

Sleyn taloudellisten haasteiden keskellä Eveliinalla on arvokasta osaamista talouden saralla ja hän osaa suhteuttaa realistisesti toiveita ja mahdollisuuksia. On tärkeää, että taloudelliset tavoitteet ovat jumalanpalvelusyhteisöjen ja osastojen vastuunkantajille selvänä ja nämä pyrkivät olemaan itsekannattavia, jotta säästöjen ja yt-neuvottelujen kierteestä päästään kohti taloudellisesti kestävää toimintaa. Hallituksessa Eveliina on ollut mukana kehittämässä yhdistyksen raportointia.

Eveliinalle tärkeää on kirkas evankeliumin julistus niin kotimaassa kuin lähetyskentillä! Eveliina Känsälä on edelleen tarpeellinen toimija Sleyn hallitukseen.

Päivi ja Joni Klemola, Kokkola

Anna-Liisa ja Lasse Nikkarikoski, Kokkola

