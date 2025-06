Ehdokas hallitukseen: Johannes Koskenniemi, Turku

Johannes Koskenniemi on 40-vuotias turkulainen oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri ja varatuomari. Johannes on tuttu näky Turun Lutherin kirkolla. Hän on toiminut useissa vapaaehtoistehtävissä ja tuntee evankelisen liikkeen hyvin. Johanneksella on työelämässä mitattua kykyä sietää paineita ja tehdä ratkaisuja vaativissa tilanteissa. Hän toisi hallitukseen tarpeellista yhdistysoikeudellista tuntemusta.

