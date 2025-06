Kesäkeräys 2025: ”Moni todistaa Jeesuksesta nyt pakkopalautettuna”– auta!

Vain kaksi suomalaista seurakuntaa on ottanut Richard Ondichon työn nimikkokohteekseen. Onko työ liian lähellä vai kuulostaako se liian tavalliselta? Resurssit ovat vähissä.

Pastori Richard Ondicholla (kuvassa vasemmalla) on takanaan kahdeksan vuotta näitä raamattutunteja. Hän on johdattanut satoja entisiä muslimeja tuntemaan Jeesuksen. Moni pastori Ondichon kastama kristitty todistaa tänä päivänä uskostaan Jeesukseen ympäri Suomea ja maailmaa – myös pahoinpideltynä ja pakkopalautettuna.

