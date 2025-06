Ehdokas hallitukseen: Santeri Aho, Soini

Santeri Aho on Soinista kotoisin oleva Karkun evankelisessa opistossa opiskeleva lukiolainen. Santeri on Sleyn aktiivinuori, joka on mukana mm. evankeliumijuhlien nuorten juhlan järjestämisessä ja on osallistunut myös evankeliumijuhlien päätoimikunnan kokouksiin. Santeri on teologisesti orientoitunut, vastuullinen ja ratkaisukeskeinen tekijä.

Santeri toisi Sleyn hallitukseen nuorten näkökulman. Santeri on pyörinyt aktiivisesti Sleyn toiminnassa ja ollut kristittynä nuorena jopa kymmenellä rippileirillä isosena ja vetäjien luottomiehenä, joka hoitaa homman kuin homman.

Luukas Virrankoski, Kauhava

