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SanansaattajaMaksumuuri
Kasvava juopa
23.06.2026
Kenian evankelis-luterilaisen kirkon (ELCK) ero Luterilaisesta maailmanliitosta (LML) on herättänyt yllättävän paljon keskustelua suomalaisessa kristillisessä mediassa. ELCK ei ole kovin suuri kirkko – alle 100 000 jäsentä – mutta symbolisella tasolla ero on merkittävä. ELCK:n johto ilmoitti eron syiksi LML:n liberaalin raamattunäkemyksen, naisten pappeuden ajamisen sekä LGBTQ+-ideologian kannattamisen. Vain vähän aikaa sitten maailmanlaaja anglikaaniyhteisö hajosi pitkälti […]
Artikkeli Kasvava juopa julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.
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