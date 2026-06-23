  • SanansaattajaMaksumuuri

Kasvava juopa

23.06.2026

 

Kenian evankelis-luterilaisen kirkon (ELCK) ero Luterilaisesta maailmanliitosta (LML) on herättänyt yllättävän paljon keskustelua suomalaisessa kristillisessä mediassa. ELCK ei ole kovin suuri kirkko – alle 100 000 jäsentä – mutta symbolisella tasolla ero on merkittävä. ELCK:n johto ilmoitti eron syiksi LML:n liberaalin raamattunäkemyksen, naisten pappeuden ajamisen sekä LGBTQ+-ideologian kannattamisen. Vain vähän aikaa sitten maailmanlaaja anglikaaniyhteisö hajosi pitkälti […]

Artikkeli Kasvava juopa julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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