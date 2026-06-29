  • SanansaattajaMaksumuuri

”Ehtoollinen on koko kirkon sydän”

29.06.2026

 

Evankeliumijuhlan ennakkoseminaarissa Karkun evankelisella opistolla Sleyn kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvainen ilmaisi huolensa niistä evankelisista, jotka eivät pääse säännöllisesti ehtoolliselle. ”Meidän tulee pitää huolta evankelisesta laumasta, hoitaa sitä, jakaa sanaa ja sakramentteja, tapahtuipa kirkossa mitä tahansa”, Tarvainen linjasi. Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön johtaja Hanna Salomäki kertoi Evankeliumijuhlan ennakkoseminaarissa Karkun evankelisen opiston juhlasalissa, että herätysliikkeisiin sitoutuminen on […]

Artikkeli ”Ehtoollinen on koko kirkon sydän” julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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SanansaattajaMaksumuuri

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