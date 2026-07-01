Kesäleirillä virolaislapsi kuulee Jeesuksesta – usein ensimmäistä kertaa: tee sinä se tänään mahdolliseksi

Työskentelen lähetystyössä Etelä-Virossa lasten, nuorten ja opiskelijoiden parissa. Moni heistä kasvaa aikuiseksi kokonaan ilman Jumalaa: koulussa ei juuri opeteta uskosta, kotona ei rukoilla, eikä Jeesuksen nimi merkitse mitään hyää. Viro on yksi Euroopan maallistuneimmista maista.

Ja silti – joka kerta, kun pidämme pyhäkoulua tai kokoonnumme leirille, tapahtuu jotakin. Lapsi kuulee olevansa luotu ja rakastettu. Nuori uskaltaa kysyä elämän tärkeimmistä asioista. Nyt järjestämme kesän leirejä, jotka ovat monelle vuoden odotetuin hetki ja usein ensikosketus evankeliumiin.

En tee tätä työtä yksin. Työtoverini Liisa Rossi kouluttaa ja vahvistaa virolaisia seurakuntia ja niiden työntekijöitä, jotta he osaisivat itse opettaa Raamattua ja kohdata etsijöitä. Kirsi ja Rami Haaponiemi tekevät työtä lasten ja nuorten parissa Nõossa ja Tartossa he ovat tukeneet myös sotaa paenneita ukrainalaisia. Yhdessä rakennamme Viron evankelis-luterilaisessa kirkon työtä, joka kantaa silloinkin, kun me lähetit emme ole paikalla.

Lahjasi muuttuu Virossa pyhäkouluksi, kesäleiriksi ja koulutukseksi – kohtaamisiksi, joissa virolainen saa kuulla Jeesuksesta. Tule mukaan tekemään se mahdolliseksi.

Lahjoita nyt tähän tärkeään työhön Taivaallinenlahja.fi -sivulla, tai Mobile Pay -numeroon 29200 tai tilille FI13 8000 1500 7791 95 viitenumerolla 30582006.

Kiitos, että olet mukana.