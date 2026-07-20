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Connector.
Päivän Manna 21.7.
21.07.2026
Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa. (Ps. 24:8)
Tämä on Pyhän Hengen vastaus niiden suulla, jotka Kristusta saarnaavat. Väkeväksi sanotaan sellaista, jolla on kykyä, voimaa ja väkeä vaikuttaa, ja voimalliseksi sellaista, joka väellä ja voimalla toteuttaa asian. Mariakin veisaa: Voimallinen on tehnyt minulle suuria. Kuitenkaan ei Kristusta eikä ainoatakaan hänen kansaansa kuuluvaa ole voitu todeta väkeväksi ja voimalliseksi, Herraksi, voimalliseksi sodassa. Päinvastoin on saatu todeta heikkoutta, voimattomuutta, ahdistusta ja tappiota sodassa. Tämä näyttää ymmärtämättömistä perin tyhmältä. Sitä ei voidakaan käsittää muutoin kuin korvin kuulemalla ja uskolla. Siksi sitä ainoastaan saarnataan eikä silmin nähdä.
Kristus on kuitenkin väkevä, joskin salaisella tavalla. Hän on voimallinen sodassa, etenkin kärsimyksessään ja kaikkien omiensa kärsimyksessä. Onhan hän omalla väkevyydellään ja voimallaan voittanut ja vieläkin voittaa maailman ja perkeleen, niin kuin Johannes sanoo: Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
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