Päivän Manna 17.7.



Olkaa rukouksessa kestävät. (Room. 12:12)

Totuttaudu siis iltaisin levolle käydessäsi ensin rukoilemaan Isä meidän ja aamuisin noustessasi tekemään samoin, jos vain aika ja paikka sallivat. Tee tämä, ennen kuin ryhdyt mihinkään työhön. Ala kiireesti rukoilla ennen kuin perkele yllättää ja viivyttää sinua, ala aivan häntä uhmaten huolimatta siitä oletko kelvollinen vai et. Ja kelvotonhan sinä mielestäsi oletkin. Sen tähden perkele sinua kiusaa ja tahtoo sinua viivyttelemään tullaksesi muka hurskaammaksi. Mutta et voi koskaan rukoilla, jos aiot tehdä sen vasta kelvolliseksi muututtuasi. Tunkeudu siis tuntemistesi läpi ja hyppää kelvollisuuden ja kelvottomuuden yli, vaikka olisit keskellä syntiä. Entä mikä neuvoksi, jos juuri tällä hetkellä olisit langennut ja tulisit keskeltä syntiä? Olisiko sinun kartettava rukousta? Ei missään tapauksessa, vaan aivan päinvastoin. Pahimmassa synnissäsikin laskeudu polvillesi ja rukoile sydämestäsi näin: Oi rakas Isä, anna anteeksi ja auta minut synnistä! Tee näin, ettet uppoaisi vielä syvemmäs ja jäisi siihen iäksi. Onhan sinun kuolemassa ja kaikessa onnettomuudessakin rukoiltava, ja sitä väkevämmin, kuta syvemmässä olet.