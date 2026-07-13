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Päivän Manna 14.7.
14.07.2026
Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. – Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain. (Room. 3:28,31)
Hyvät teot ovat aivan oikeita ja moitteettomia, kun ne tehdään oikeassa tarkoituksessa. Olihan vanhan liiton laissa määrätty jumalanpalveluskin pyhä ja hyvä. Samoin uuden liiton sakramentit ovat pyhät, oikeat ja hyvät, jos niitä käytetään Kristuksen asetuksen ja säätämyksen mukaisesti. Jos taas lain teoilla, jumalanpalveluksella tai muilla juhlamenoilla pyritään tulemaan hyviksi ja vanhurskaiksi, silloin ne eivät ole vain hyödyttömiä, vaan suorastaan kirottavia. Ainoastaan Herran Kristuksen työ ja uhri vanhurskauttaa. Kristuksen vanhurskauden ja teon rinnalla kaikki lain teot ovat täysin mitättömiä.
Uskokaamme siis vahvasti, että tulemme vanhurskaiksi ja taivaan valtakunnan perillisiksi ainoastaan Jumalan laupeudesta, jonka hän antaa meille Kristuksessa. Tätä uskoa seuraa varmasti jumalinen elämä ja sellaiset hyvät teot, jota tehdään kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan. Silloin vasta tekomme ovat mieluisia Jumalalle, kun panemme toivomme hänen laupeuteensa ja uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen.
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