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Connector.
Päivän Manna 12.7.
12.07.2026
Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus. (Kol. 3:5)
Apostoli todistaa usein, että pyhissä on yhä kaikenlaisia syntisiä himoja, jotka alinomaa liikkuvat meissä. Jos me emme vastusta niitä, ne tulevat näkyviin törkeissä ulkonaisissa paheissa, jopa niin väkevinä, että ne pyrkivät vangitsemaan koko ihmisen ja paiskaamaan hänet alleen. Niin ne tekevätkin, jos me emme uskon ja Pyhän Hengen avulla suojele itseämme niitä vastaan ja näin saa niistä voittoa.
Tämä merkitsee kuitenkin jatkuvaa sotaa. Pyhien on taisteltava niitä vastaan, elleivät tahdo kadottaa Jumalan armoa, uskoa ja alullaan olevaa uutta jumalallista elämää. Mitkään kerjäläisteot eivät tässä riitä suojelemaan synniltä. Tämä saastaisuus ei näet ole vaatteissa tai ulkonaisesti ruumiissamme, niin että sen voisi pestä puhtaaksi paastolla ja itsensä kurittamisella, vaan se on sisällisesti lihassa ja veressä. Se liikkuu koko ihmisessä ja se täytyy suorastaan kuolettaa, jos mieli säästyä siltä, että se meidät surmaisi.
Tämän saastan kuolettaminen tapahtuu tunnustamalla se, vihaamalla sitä sekä etsimällä ja vastaanottamalla anteeksiantamus uskossa Kristukseen. Näin vastustetaan synnin himoja, niin etteivät ne pääse täyttämään ja hallitsemaan meitä.
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