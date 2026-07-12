Päivän Manna 13.7.



Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. (Ps. 51:17)

Anna minulle armo vapaasti ja avoimesti julistaa muille, minkä itse olen oppinut, sen, että sinä yksin ansaitset kiitoksen ja ylistyksen iankaikkisesti, koska sinä vanhurskautat syntisiä sulasta armosta ilmaiseksi. Jumalan tahdon mukaista on tunnustaa rohkeasti hänen nimeään ja julistaa hänen sanaansa. Siksi perkele koettaa kaikin tavoin estää tätä tekemästä. Mutta kun Daavid rukoilee: Herra, avaa minun huuleni, hän sillä ilmaisee, kuinka vaikeata on uhrata tämä kiitosuhri Jumalalle.

Jos voisimme aivan näillä silmillämme nähdä saatanan kieron kavaluuden, ymmärtäisimme, miksi Daavid anoo Hengen rohkaisua ja pyytää Herraa avaamaan hänen huulensa. Ei hän tätä rukoile veisatakseen ja rukoillakseen tekopyhien tavoin päivittäin määrätunnein, vaan hän tahtoo julistamalla levittää Herran nimeä koko maailmalle.

Monet syyt sulkevat huulemme: hengen, kunnian ja omaisuuden menettämisen vaara, omahyväisyys ja nautinnonhimo. Jopa omat ystävämme estävät julistamasta Jumalan sanaa. Monin tavoin saatana siis pyrkii sinetöimään huulemme ja turhentamaan Herran nimen tunnustamisen. Olen sen itse kokenut. Herra on kuitenkin kerran toisensa jälkeen rohkaissut minua ja avannut huuleni silloin, kun hänen kunniansa on vaatinut sitä.