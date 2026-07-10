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Päivän Manna 11.7.
11.07.2026
Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. (Room. 8:14)
Jumalan Hengen kuljetettavana oleminen on samaa kuin sellaisen sydämen saaminen, että me mielellämme kuulemme Jumalan sanaa ja uskomme, että meillä Kristuksessa on armo ja syntien anteeksiantamus. Edelleen se merkitsee sitä, että me tunnustamme ja osoitamme maailmankin edessä uskomme, etsimme ennen kaikkea Jumalan kunniaa, ettemme ole kenellekään pahennukseksi, vaan palvelemme muita ihmisiä, olemme kuuliaisia, kärsivällisiä, puhtaita, laupeita ja siveitä; edelleen että langettuamme pahan yllättäessä meidät kuitenkin kohta jälleen parannuksessa nousemme ja lakkaamme tekemästä syntiä. Kaikkea tätä näet Pyhä Henki opettaa ja neuvoo, jos kuulemme sanaa, otamme sen vastaan emmekä ehdoin tahdoin vastusta häntä.
Varokoon siis jokainen pettämästä tässä itseään. Monet näet tahtovat käydä kristitystä, vaikka eivät olekaan kristittyjä. Sen voi huomata siitä, ettei Jumalan Henki heitä kaikkia kuljeta. Tällöin heitä kuljettaa toinen, paha henki, Jumalan Hengen vastaisesti lihallisiin himoihin. Siksi ollaan varmasti joko Jumalan omia ja hänen rakkaita lapsiaan, poikia ja tyttäriä, iankaikkiseen elämään ja kirkkauteen kutsuttuja tai sitten Jumalan hylkäämiä ja hänestä erotettuja perkeleen lapsia ja hänen kanssaan iankaikkisen tulen perillisiä.
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