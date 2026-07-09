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Connector.
Päivän Manna 10.7.
10.07.2026
Että sinut havaittaisi vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään. (Room. 3:4)
On suuri synti, kun emme anna Jumalalle oikeutta hänen sanassaan, jossa hän tuomitsee meidät syntisiksi. Vaikka siis emme täydellisesti asiaa ymmärräkään, antakaamme kuitenkin Jumalalle, joka on luonut meidät, se kunnia, että uskomme hänen sanansa. Me itse emme tiedä, minkälainen teko me olemme, mutta Jumala sen tietää.
Samoin kuin savenvalajan rikkoma astia ei tajua kelvottomuuttaan, mutta savenvalaja sen kyllä tietää, samoin emme mekään tunne syntiämme ja kurjuuttamme, vaikka pitäisikin. Siksi tunnustamme: Herra, me olemme savi, sinä olet mestarimme. Koska sinä sanot, että olen syntinen, tahdon myöntää sinun olevan oikeassa. Mielelläni tunnustan sydämeni kätkössä olevan syntini, että sinun sanasi olisi totta ja saisit ylistyksen, mutta minä häpeän; että sinun olisi vanhurskaus ja elämä, mutta minun vain synti ja kuolema; että sinä olisit sula hyvyys, mutta minä ja kaikki ihmiset kadotuksen alaiset.
Näin annat Jumalalle oikeuden hänen sanassaan. Tätä kuitenkin koko maailma vastustaa, kiusataanpa toisinaan pyhiäkin tällaiseen jumalanpilkkaan. Heihin näet koskee kipeästi se, että kaikki heidän tekonsa ovat kelpaamattomat.
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