Päivän Manna 9.7.



Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. (2. Kor. 5:21)

Tästä näemme Jumalan käsittämättömän laupeuden meitä, ansiottomia ja kadotettuja ihmisiä kohtaan. Nähdessään meidät synnin ja lain kirouksen alaisina ja niihin niin sidottuina, ettemme ikinä omin voimin olisi voineet vapauttaa niistä itseämme, hän lähetti oman ainoan Poikansa maailmaan ja pani hänen päälleen kaikkien ihmisten kaikki synnit. Hän sanoi: Ole sinä se henkilö, joka on tehnyt kaikkien ihmisten synnit. Valmistu siis maksamaan ja hyvittämään ne.

Sitten laki tulee ja sanoo: Tästä minä tapaan syntisen, jopa sellaisen, joka on ottanut päällensä kaikki ihmisten synnit. Minä en näe syntiä kenessäkään muussa kuin hänessä, hänen pitää siis kuolla ristillä.

Sitten laki karkaa hänen kimppuunsa ja surmaa hänet. Tämän tapahduttua koko maailma on puhdistettu ja sovitettu kaikista synneistään ja siis vapautettu kuolemastakin ja kaikesta pahasta. Kun nyt kuolema ja synnit ovat poistetut tämän yhden ihmisen kautta, Jumala ei enää tämän Kristus-auringon tähden näe mitään muuta kuin sulaa puhtautta ja vanhurskautta maailmassa, varsinkin jos se uskoisi.