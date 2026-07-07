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Connector.
Päivän Manna 8.7.
08.07.2026
Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. (Matt. 20:16)
Tämä evankeliumi ei puhu ensimmäisistä ja viimeisistä sanojen tavanomaisessa merkityksessä, vaan se tarkoittaa niitä, jotka kuvittelevat olevansa Jumalan edessä ensimmäisiä tai viimeisiä. Siksi se kohdistuu erikoisen eteviin ihmisiin ja panee jopa suurimmatkin pyhät kauhistumaan. Siksi Kristus puhuu siitä apostoleillekin.
On siis hyvin tarpeellista saarnata tätä evankeliumia niille, jotka tuntevat evankeliumin, kuten minulle ja minunlaisilleni, jotka osaamme opettaa ja ojentaa koko maailmaa ja luulemme olevamme aivan ensimmäisiä, kun olemme syöneet suihimme Jumalan Hengen sulkineen, luineen päivineen! Mistä johtunee se, että nykyään syntyy niin monta lahkokuntaa toisen takertuessa tähän, toisen tuohon evankeliumin kohtaan? Epäilemättä siitä, ettei kukaan usko tämän lauseen koskevan häntä itseään.
Tämän evankeliumin ydin on siis tämä: Kukaan ei ole niin korkea, ettei hänen olisi pelättävä joutuvansa kaikkein alimmaksi. Kukaan ei myöskään ole langennut tai voi langeta niin syvälle, ettei saisi toivoa pääsevänsä ylimmäksi. Sanoessaan: Ensimmäiset tulevat viimeisiksi hän riistää sinulta kaiken ylvästelyn kieltäen sinua korottautumasta ainoankaan porton yläpuolelle, mutta sanoessaan: Viimeiset tulevat ensimmäisiksi hän estää kaiken epätoivosi kieltäen sinua alentumasta ainoankaan pyhän alapuolelle.
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