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Connector.
Päivän Manna 16.7.
16.07.2026
Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta. (Ps. 145:13)
Ei kukaan, olkoon kuka hyvänsä, voi kumota näitä sanoja, jotka Kristus seurakunnan alusta tähän saakka on kunnian Herrana toteuttanut. Onhan tosin monikin mitä voimakkain hallitsija tässä maailmassa ryhtynyt estämään ja hävittämään Kristuksen valtakuntaa, siis hänen kansaansa, jolla on hänen sanansa, jota se ahkerasti kuulee, oppii ja tunnustaa ja joka rukoilee häntä oikeassa uskossa. Hallitsijat eivät ole kuitenkaan onnistuneet, vaan ovat näissä hankkeissaan toinen toisensa jälkeen hukkuneet, kuten Raamattu kertoo faaraosta ja Sanheribista.
Kristuksen valtakunta sitä vastoin pysyy ja on pysynyt tähän päivään saakka, vaikka sitä maailman suuren joukkovoiman rinnalla on aina halveksittu. Niin tapahtuu vielä nykyäänkin ja vastakin. Aina sen täytyy kärsiä kaikenlaisia ahdistuksia. Kuitenkin se pysyy viimeiseen päivään asti, vaikka perkele ja maailma vastustavat sitä mitä kiukkuisimmin kaikin voimin, sekä yrittävät kavalasti hävittää sen. Joka tapauksessa nämä sanat pysyvät lujina: Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta. Sitä ei kukaan voi estää.
Herra sanoo myös: Minä asetin kuninkaani Siioniin pyhälle vuorelleni ja Istu minun oikealle puolelleni. Totisesti hän on siinä alati istuva turvassa kaikilta vihollisiltaan. Jos Jumala tahtoo, hän on piankin paneva heidät jalkainsa astinlaudaksi.
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