Päivän Manna 20.7.



Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen. (Ps. 117:2)

Ainoakaan tekopyhä ei ole milloinkaan ymmärtänyt näitä sanoja. Pyrkiessään näet vasta tekojensa perusteella saamaan armon he eivät lainkaan voi ymmärtää, että armo on voimallinen. Heillä on pakostakin, kuten minullakin oli munkkina ollessani, sellainen käsitys, että hyvää tehdessään heillä on armo, mutta syntiä harjoittaessaan he ovat kadotuksen alaisia. Täten armo on omilla teoilla etsittävä ja löydettävä. Mitään muuta he eivät osaa ajatellakaan. Mutta tällaista ei tietenkään voida sanoa armon valtakunnaksi, joka on voimallinen tekoja vastaan, vaan tekojen valtakunnaksi, joka on voimallinen armoa vastaan. Voimallisena oleminen on voitolla, hallitsijana olemista.

Sinun onkin lapsenomaisesti kuviteltava armon valtakunta seuraavasti. Jumala on rakentanut meidän yläpuolellemme, jotka uskomme, uuden, avaran taivaan, jota sanotaan armotaivaaksi. Tämän armotaivaan alla elävä ei voi tehdä syntiä. Jos joku tekee syntiä eli lankeaa, hän ei silti lankea tämän taivaan ulkopuolelle, kunhan hän vain tahtoo pysyä sen alla eikä mennä uskottomien kanssa helvettiin. Ja vaikka tunnetaan syntiä ja kuolemaa, tässä on paljon enemmän armoa ja elämää, jotka ovat voimallisia kaikkia syntejä ja kaikkea kuolemaa vastaan. Tässä on ennen muuta Jumala, joka on voimallinen kukistamaan kaikki perkeleet.