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Connector.
Päivän Manna 18.7.
18.07.2026
Usko ilman tekoja on voimaton. (Jaak. 2:20)
Miksi on tehtävä hyviä tekoja, kun kaikki kerran riippuu yksin uskosta? Vastaamme: Jos usko on vilpitön, se ei voi olla tekemattä hyviä tekoja, ja päinvastoin, epäusko ei tee yhtäkään hyvää tekoa.
Jos uskot, siitä välttämättä syntyy pelkkiä hyviä tekoja, sillä samoin kuin usko näet tuo autuuden ja iankaikkisen elämän, samoin se lakkaamatta tuo hyviä tekoja. Elävän ihmisenhän on alinomaa liikuttava, tehtävä työtä, syötävä ja juotava. Kun ihminen elää, näiden toimintojen on mahdoton lakata, eikä häntä tarvitse tällaiseen käskemällä pakottaa. Samalla tavalla hyvien tekojen harjoittamiseenkaan ei vaadita muuta kuin usko. Ei sinun siis kauan tarvitse pakottaa uskovaa tekemään hyviä tekoja, sillä usko opettaa sen hänelle ilman ja ennen pakottamisiasi. Tällöin kaikki hänen tekonsa ovat oivallisia tekoja, olkoot muuten kuinka vähäarvoisia hyvänsä. Uskolla on näet väkevä voima tehdä hyväksi kaikki ihmisessä oleva.
Toisaalta ihminen ei voi epäuskossa eläessäänkään olla vailla tekoja. Kaikki ne sellaiset ovat kuitenkin syntiä. Kun siinä ei ole Kristusta, kaikki on kirottua.
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