Nyt on aika vaikuttaa – lähde mukaan seurakuntavaaleihin

Rukoillaan, toimitaan ja kannetaan vastuuta. Nyt on aika vaikuttaa.

Olen oppinut myös sen, että seurakunnan päätöksenteko on harvoin niin yksinkertaista kuin ulkopuolelta näyttää. Eri ihmiset näkevät asiat niin eri tavoin. On kuunneltava, keskusteltava, perusteltava ja tehtävä johtopäätöksiä. Samalla olen nähnyt, että yksi ihminen voi todella vaikuttaa ja kaksi vielä enemmän. Asiallinen puheenvuoro, hyvä kysymys tai rakentava ehdotus voi muuttaa keskustelun suuntaa.

Itse olen saanut olla noin kymmenen vuoden ajan kahden keskenään hyvin erilaisen seurakunnan kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa. Nuo vuodet ovat opettaneet minulle paljon hallinnosta, demokratian toteutumisesta, ihmisistä ja yhdessä tekemisestä.

Toiseksi tarvitsemme seurakuntien luottamustehtäviin tavallisia kristittyjä . Luottamushenkilön ei tarvitse olla hallinnon ammattilainen, teologi eikä kokenut puhuja. Tarvitaan Jeesukseen uskovia ihmisiä, jotka haluavat kuunnella toisia ja ovat valmiita käyttämään aikaansa yhteisen hyvän rakentamiseen.

Näistä asioista ei kannata puhua vain seurakunnan ulkopuolella. Niitä kannattaa pitää esillä myös siellä, missä päätöksiä tehdään.

Meille evankelisille on tärkeää, että seurakunnassa julistetaan rohkeasti Kristusta, opetetaan Raamattua oikein, kutsutaan ihmisiä uskomaan evankeliumi ja kannetaan vastuuta lähetystyöstä. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat kuulla Jeesuksesta, että seurakunnassa on tilaa herätysliikkeiden työlle ja niiden yhteisöille ja että seurakunnan varoja käytetään oikein sen perustehtävän toteuttamiseen.

Kristillinen usko ei ole vain yksityisasia. Kristitty kuuluu seurakuntaan. Meitä kutsutaan paitsi saamaan myös palvelemaan, kantamaan vastuuta ja rakentamaan seurakuntaa ja kirkkoa. Luottamushenkilön tehtävä on yksi tapa tehdä sitä.

Luottamushenkilöillä on lisäksi vaikutusvaltaa kirkon laajemmassa päätöksenteossa, muun muassa kirkolliskokous- ja piispanvaaleissa. Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt osallistuvat seuraavan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan. Kirkolliskokous puolestaan päättää kirkon suurista opillisista ja kirkon tulevaisuutta koskevista kysymyksistä, kuten kirkon avioliittokäsityksestä. Siksi se, ketkä lähtevät ehdolle ja ketkä tulevat valituiksi oman seurakunnan luottamushenkilöiksi, vaikuttaa paljon omaa seurakuntaa laajemmalle.

Herätyskristittynä on helppo seurata kirkon kehitystä sivusta ja huolestua siitä. On asioita, joista iloitsemme, ja asioita, joiden toivoisimme olevan toisin. Pelkkä huoli ei kuitenkaan vielä muuta mitään. Siksi rohkaisen jokaista kristittyä kysymään: Voisinko minä olla mukana vaikuttamassa ?

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2026. Nyt on siis aika miettiä, millainen oma seurakuntamme on tulevina vuosina – ja mitä me itse voisimme tehdä sen hyväksi.

Seurakuntavaalit ovat kristitylle tärkeä mahdollisuus kantaa vastuuta omasta seurakunnasta ja koko kirkosta. Vaikuttaminen alkaa läheltä: siitä, että olemme mukana, asetumme ehdolle ja käytämme ääntämme.

Älä jää sivustakatsojaksi

Seurakuntavaaleissa voi vaikuttaa kahdella erityisen yksinkertaisella tavalla.

Ensimmäinen on asettua itse ehdolle.

Ehkä ajattelet heti, ettei sinusta ole siihen. Kannattaa kuitenkin pysähtyä vielä kerran. Seurakuntien luottamushenkilöiksi tarvitaan eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Tarvitaan nuoria ja vanhoja, työssä käyviä ja eläkeläisiä, pitkään seurakunnassa toimineita ja niitä, jotka katsovat seurakunnan elämää uusin silmin.

Vuoden 2026 vaaleissa ehdokasasettelu päättyy tiistaina 15. syyskuuta. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu seurakunnan jäsen, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta.

Ota siis selvää oman seurakuntasi ehdokaslistoista. Kysy tutuilta seurakuntalaisilta, uskollisilta vastuunkantajilta tai seurakunnan vaaleista vastaavilta, miten mukaan pääsee. Mikäli et tiedä, mihin ryhmään voisit lähteä ehdokkaaksi, katso löydätkö sopivan listan sivustolta sanastaelamaan.fi. Älä odota, että joku varmasti tulee kysymään juuri sinua. Joskus on itse sanottava: Minä voisin olla valmis.

Toinen tapa on äänestää.

Se kuulostaa itsestään selvältä, mutta aivan liian moni jättää seurakuntavaaleissa äänensä käyttämättä. Äänestämällä voit tukea henkilöä ja listaa, joiden luotat kantavan vastuuta seurakunnan hengellisestä tehtävästä.

Tutustu ehdokkaisiin. Selvitä, mitä he ajattelevat. Älä valitse vain näkyvintä nimeä, vaan kysy, millaista seurakuntaa ehdokas haluaa rakentaa.

Vuoden 2026 seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 15. marraskuuta. Äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävällä seurakunnan jäsenellä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ennakkoäänestyspaikassa, mutta äänen voi antaa vain oman seurakunnan ehdokkaalle.

Kirkon tulevaisuus ei rakennu vain suurissa kokouksissa

Kirkosta puhuttaessa huomio kiinnittyy helposti piispoihin, kirkolliskokoukseen ja suuriin julkisiin keskusteluihin. Mutta suuri osa kirkon todellisesta elämästä ratkaistaan paljon lähempänä.

Omassa seurakunnassa päätetään, mitä toimintaa tuetaan, mihin työntekijöiden aikaa suunnataan, keitä palkataan, millaista yhteistyötä tehdään ja miten käytettävissä olevat varat jaetaan. Nämä ratkaisut vaikuttavat siihen, millaista seurakunnan elämä on vuosien päästä.

Evankelisina kristittyinä meillä on paljon annettavaa kirkollemme. Meillä on sanoma Kristuksesta, syntien anteeksiantamuksesta ja armosta. Meillä on rakkaus Raamattuun, rukoukseen, lähetystyöhön ja seurakunnan yhteiseen elämään.

Näitä lahjoja ei ole tarkoitettu pidettäviksi vain omissa tilaisuuksissamme. Niillä voimme palvella koko seurakuntaa ja kirkkoa.

Kirkon ja seurakuntiemme tulevaisuus on viime kädessä Jumalan käsissä. Juuri siksi voimme turvallisin mielin tehdä oman osamme.