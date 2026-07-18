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Connector.
Päivän Manna 19.7.
19.07.2026
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. (1. Tim. 6:12)
Vaikka et vielä tunne armoa sydämessäsi niin kuin pitäisi, vaan olet vielä heikko uskossa, älä silti ole epätoivoinen äläkä jätä koko asiaa sikseen, vaan kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Saatanan tapana on näet käydä kimppuumme sillä tavalla, että hän valmistaa omasta myrkystään muka hyvän ravinnon ja lääkkeen ja päinvastoin terveellisestä lääkkeestä kuolettavan myrkyn. Hän siis vahvistaa suruttomuudella ja väärällä lohdutuksella katumattomia synnissä, mutta kauhistuttaa köyhiä ja murheellisia juuri sillä, minkä pitäisi heitä lohduttaa ja tehdä iloisiksi.
Niinpä suurin lohdutuksemme syntiä ja kuolemaa vastaan on se, että Kristus on kantanut meidän syntimme, mutta saatanapa sysää mieleemme tällaisia ajatuksia: Voi minua kurjaa, sillä kun en voi sitä tuntea sydämessäni, minulla ei ole siihen mitään osaa. – Juuri näin oikeasta lääkkeestä tehdään kuolettava myrkky, elämän ajatuksista epätoivo ja kuolema, jopa Kristuksesta perkele.
Olkoon siis tiettävä heikoille lohdutukseksi, ettei kukaan Jumalan pyhistä ole tässä elämässä voinut täydellisesti käsittää oppia Kristuksesta eikä pysyä siinä. Ei siitä saarnatakaan siksi, että voisit sen heti täysin oppia. Et sinä liioin ole vailla uskoa, vaikket ole sitä vielä käsittänyt perusteellisesti.
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