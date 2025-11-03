Nuoruus vieraassa maassa

Kirjeitä Heikkilöiltä 30.10.2025

“Meidän elämä täällä Ugandassa pakolaisina ei ole aina kovin helppoa.” Yhtenä lokakuisena iltapäivänä meillä oli hyvä keskustelu kahden nuoremme kanssa täällä Bweyalessa. Juteltiin siitä, millaista on elää nuoruuttaan vieraassa maassa pakolaisena. Molemmat heistä ovat sen ikäisiä, että muistavat hyvin Etelä-Sudanin ja sieltä Ugandaan pakenemisen.

“Asioissa on kaksi puolta: täällä Ugandassa on vaikea saada maata, jota viljellä ja välillä meillä on nälkä tai ei ole varaa uusiin vaatteisiin. Toisaalta, täällä ollessa me ollaan koulussa ja turvassa. Siihen meillä ei välttämättä Etelä-Sudanissa olisi ollut mahdollisuutta. Koen, että Jumala toimii tavoilla, joita me ei aina ymmärretä. Uskon, meidän täällä olon olevan osa Hänen suunnitelmaansa.”

Koulutuksen taso Ugandassa on myös korkeampi kuin Etelä-Sudanissa, jossa sodat ja levottomuudet ovat vaikuttaneet myös koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseen.

“Kun tulimme tänne Ugandaan, meille järjestettiin haastattelut koulussa. Niissä arvioitiin, mille luokka-asteelle meidät laitetaan. Etelä-Sudanissa olin jo yläkoulussa, mutta täällä mun taidot riittivät vain alakouluun! Vaikka tuntui hassulta palata opinnoissa takaisinpäin, olen kiitollinen siitä, että olen saanut hyvän koulutuksen. Ensi vuoden jälkeen valmistun! Haaveilen siitä, että opiskelisin diakoniatyöntekijäksi ja saisin tehdä töitä meidän kirkossa.” Rakas lukija, me kehutaan nuoriamme joka kirjeessä, mutta he ovat vaan niin mahtavia!❤️

Yhdessä rukoillen eteenpäin

Lokakuu toi mukanaan myös kokoukset yhteistyökirkon päätoimistolaisten ja lähetysjohtajamme kanssa. Etelä-Sudanin turvallisuustilanteen takia me teemme työtämme täällä Ugandan puolella ja vaikka olemmekin Juban päätoimistolaisten kanssa aktiivisesti yhteydessä sähköpostin ja puhelimen välityksellä, on aina hienoa, kun päästään viettämään aikaa kasvotusten.

Kokousagendalla oli erilaisia aiheita erityisesti tulevaisuuteen ja yhteistyöhön liittyen. Niin nuorisotyön kuin koulutukiprojektin kehittäminen ja tulevaisuuden suunnitelmat olivat keskustelun aiheina ja erityisesti Lauri iloitsee uudesta nuorisotyön aluevaltauksesta, jota toivottavasti pilotoidaan jo ensi vuonna! Kerrotaan teille lisää myöhemmin, kun asiat varmistuvat, mutta pidäthän nuorisotyön rukouksissasi! Saimme kokousten jälkeen vielä piispamme ja pääsihteerimme tänne Bweyaleen muutamaksi päiväksi ja sunnuntaina kirkossa jälleen iloitsimme piispa Ezra Bakon kannustavista sanoista nuorille. Hän kiitti niin pyhäkoulun johtajaa Estheriä kuin nuorten johtajaa Lamwakaa heidän tärkeästä tehtävästään ja sen erinomaisesta hoitamisesta!

Lisäksi hän muistutti kaikkia siitä, että Kristuksessa me kaikki eri kansoista ja heimoista tulevat olemme yksi. Se on täällä pakolaisasutusalueella erityisen tärkeä muistutus, sillä eri heimoista tulevat asuvat samassa ympäristössä. Etelä-Sudanissa eri heimojen väliset konfliktit aiheuttavat turvattomuutta. Monesti mietimme, että nämä nuoremme, jotka kasvavat yhdessä ystävinä täällä Ugandassa heimorajoista välittämättä voivat aidosti olla isossa roolissa tulevaisuudessa, jossa Etelä-Sudanissa on rauha ja turvallista kaikille.

Vähän väsyneet, mutta onnelliset

Toivottavasti tämän kirjeen lukeminen tuo sinulle iloa ja voidaan yhdessä iloita nuorista ja yhteistyökirkosta. Kannathan heitä kanssamme rukouksin. ❤️ Kiitos myös kaikesta taloudellisesta tuesta!

Erityinen kiitos myös kaikista rohkaisevista viesteistä, rukouksista, someviesteistä, sähköposteista yms., joita jaksatte kuukaudesta toiseen meille laittaa! Ne ilahduttaa joka kerta. Ollaan vähän väsyneitä, mutta niin täynnä intoa pian taas koittavaa nuorten loma-aikaan odotellessa! Suunnittelemme koulutuksia Länsi-Niilille ja Palabekiin. Toivottavasti Suomessa – tai missä tätä kirjettä luetkin – kaikki on hyvin.

Siunausta, iloa ja valoa alkavaan marraskuuhun!

RUKOUSAIHEITA

Kiitos onnistuneista kokouksista yhteistyökirkon kanssa.

Viisautta nuorten loma-ajan koulutusten suunnitelmiin.

Kärsivällisyyttä oman kodin sähkö- ja vesihaasteissa ja muissa korjaustöissä.

Rauhaa Etelä-Sudaniin ja Sudaniin, erityisesti Tamburaan, jossa tilanne ei vaan tunnu rauhoittuvan.

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Kiitos kaikesta tuesta työllemme.

❤️:llä Paula ja Lauri

Alkuperäinen kirje kuvineen:

https://mediakirjasto.sley.fi/2025/10/heikkiloiden-lahettikirje-lokakuu-2025