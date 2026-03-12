🔒 Jumalan hyvä tarkoitus meille

Jos malttaa katsoa Heprealaiskirjeen sanojen ja kuvien taakse, löytää suuren lohdutuksen. Vieraalta vaikuttavat puheet uhrista, temppelistä ja ylipapeista eivät olekaan juutalaisuutta, vaan Uuden testamentin puhetta Jeesuksesta Kristuksesta, lunastajasta ja sovittajasta, jota kutsutaan meidän ylipapiksemme. Luemme: ”Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsemme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton, hänet on erotettu syntisistä ja korostettu taivaita korkeammalle.” (Hepr.7:26)

Jeesuksen palvelustyö uhrina ja esirukoilijana meille ja meidän puolestamme, ylipappinamme, on ihmeellinen asia. Siitä kertoo erityisesti Heprealaiskirje. Se vertaa Jeesuksen pappisvirkaa siihen, mihin juutalaiset olivat tottuneet, mutta löytää suuren eron. Jeesuksen ylimmäispapillinen pappispalvelus oli monin verroin parempaa kuin juutalaisten ylipappien uhrimenot ja muut palvelukset kansan puolesta.