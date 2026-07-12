🔒 Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen – miksi kuitenkin pelkään?

Yksi lapsistani totesi noin kolmevuotiaana mummulleen, ettei hän ole koskaan nukkunut. Ei koskaan. Ihan yhtä vakuuttavaa on todeta, että en ole koskaan pelännyt enkä tule koskaan pelkäämään. Lause ”Ihminen ei pelkää” herättää kysymyksiä. Onko niin, että kun pelkään, en turvaakaan Jumalaan niin kuin pitäisi?

Raamatussa sanotaan ”älä pelkää” ainakin sata kertaa. Kuka tarvitsi nuo sanat, ja miksi hän pelkäsi? Tässä muutama esimerkkihenkilö: israelilaisia kohti luvattua maata johtanut Joosua, Jeesuksen äiti Maria, Pietari ja muut opetuslapset, Paavali ja Ilmestyskirjan kirjoittanut Johannes. Heille kaikille sanottiin, ettei tarvitse pelätä.

Kun Joosuasta tuli kansan johtaja matkalla kohti luvattua maata, edessä oli monenlaisia vaikeuksia. Mooses rohkaisi häntä: ”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.” (5. Moos. 31:8)