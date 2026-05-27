Me asumme kuoleman varjon maassa, kuten Jesajan yhdeksännen luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan. Siksi meille ja läheisillemme tapahtuu elämämme aikana isoja, joskus mullistavan järkyttäviä asioita. On päiviä, jolloin synnin ja sairauksien aiheuttama fyysinen ja psyykkinen kipu runtelee ankarasti. Toiset kantavat taloushuolten taakkoja, ja toisinaan kuoleman varjo lankeaa tummana läheistemme päälle.

Meillä kristityillä on se erityinen mahdollisuus, että voimme kääntyä silloin Jumalan puoleen huutamaan tuskaamme ja pyytämään häneltä apua. Silloin ei jaksa korulauseita, vaan rukous on suoraa huutoa Jumalan puoleen: ”Jeesus, auta!” Siinä luotu on kohtaamassa Luojaansa syvällä tasolla. Omat mahdollisuudet ovat karisseet, eikä harhaluuloja ole myöskään omista ansioista Jumalan edessä. Kun olet tällä heikon ja syntisen paikalla, saat Jeesuksen tähden uskoa asiasi ja koko elämäsi Kaikkivaltiaan käsiin. Jumala rakastaa sinua ja vastaa viisautensa mukaan.

Vaikka olisimme niin lamaantuneita, ettemme jaksaisi rukoilla, Hän on silti lähellä: ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” (Ps. 34:19) Hän asuu murtuneiden ja nöyrien luona, kuten Jesaja 57:15 sanoo. Ja samassa jakeessa Jumala lupaa: ”Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen.” Saat levätä Hänen lähellään ja näissä lupauksissa.