Mormonioppi ei kestä lähempää tarkastelua

12.03.2026

 

Mormonikirkon opetus ei vetoa keneenkään, joka tuntee oikean evankeliumin, sanoo mormonismiin perehtynyt teologian lisensiaatti, pastori Matti Liljeqvist.

Nuori amerikkalainen nainen kertoo Instagram-tilinsä videolla, että kirkossa käyminen on alkanut pitkän tauon jälkeen kiinnostaa häntä. ”Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja ja ainoa tie pelastukseen”, hän julistaa. ”Tykkääjiä” on kymmeniä tuhansia, joukossa myös luterilaisia kristittyjä Atlantin toisella puolella.

Kun todistuspuheen pitäjän sosiaalisen median profiilia selaa tarkemmin, käy ilmi, että kirkko, josta hän puhuu, on Yhdysvalloissa 1800-luvulla syntynyt Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, MAP-kirkko tai kansanomaisemmin mormonikirkko.

